Рада решила судьбу Савченко

В четверг, 22 марта, народные депутаты рассматрели предоставление генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

Голосование выглядело так:

за снятие неприкосновенности – 291 голосов,

за задержание – 277 голосов,

за арест – 268 голосов.

Перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.

Луценко уже заявил, что "в перечне первоочередных следственных действий под пунктом 8 стоит назначение судебной медицинской экспертизы Савченко".

По его словам, это "снимет все вопросы" и прекратит "прикрывать злой умысел" нардепа.

При этом генпрокурор не поддерживает "кампанию по оглашению Савченко психически нездоровым человеком": "Думаю, это один из методов защиты для ухода от уголовной ответственности".

А нардеп Виктория Войцицкая написала на своей странице в Facebook, что "пока в Раде показывают "фильм", бусики ждут Надю во внутреннем дворике".

В 13:48 Савченко вышла из Рады под крики: "Надя, держись", "Надя, мы с тобой", "Победа или смерть".

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Ранее на заседание Савченко принесла гранаты. При этом Луценко и Савченко устроили словесную перепалку.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.