"Сдать Украину". Российский политолог объяснил, как Путин попытается обмануть Трампа

В Москве не понимают, что никакой Трамп не сможет им "сдать Украину".

Путин попытается обмануть Трампа, считает Пионтковский Reuters

В 2017 году Россия будет пытаться обмануть избранного президентом США Дональда Трампа и заключить с ним сделку.

Такое мнение высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в материале на "Новом времени".

"Сейчас много пишут о сделке, на которую новоизбранного президента уговаривает старый кремлевский агент Генри Киссинджер — объединить усилия РФ и Америки для борьбы не только с ИГ, но потенциально и с Китаем, а также "сдать Украину", — пишет он.

"В Москве не понимают, что никакой Трамп не сможет им "сдать Украину", потому что Украина — не объект, а субъект. Украина имеет армию, которая будет сражаться с Россией в случае агрессии, и Украина не примет никакие сделки, которые пытаются заключить за ее спиной", — считает Пионтковский.

Напомним, ранее российский журналист Саша Сотник объяснил, почему надежды Путина на сотрудничество с Трампом обречены на провал.