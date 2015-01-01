"Сдать Украину". Российский политолог объяснил, как Путин попытается обмануть Трампа

В Москве не понимают, что никакой Трамп не сможет им "сдать Украину".
Такое мнение высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в материале на "Новом времени".
"Сейчас много пишут о сделке, на которую новоизбранного президента уговаривает старый кремлевский агент Генри Киссинджер — объединить усилия РФ и Америки для борьбы не только с ИГ, но потенциально и с Китаем, а также "сдать Украину", — пишет он.
"В Москве не понимают, что никакой Трамп не сможет им "сдать Украину", потому что Украина — не объект, а субъект. Украина имеет армию, которая будет сражаться с Россией в случае агрессии, и Украина не примет никакие сделки, которые пытаются заключить за ее спиной", — считает Пионтковский.
Напомним, ранее российский журналист Саша Сотник объяснил, почему надежды Путина на сотрудничество с Трампом обречены на провал.