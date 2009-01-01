Сенат США одобрил выделение 500 миллионов военной помощи для Украины — Порошенко

Порошенко отметил, что впервые на законодательном уровне США предлагают предоставить Украине такие оборонительные средства.

Петр Порошенко УНИАН

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение 500 млн долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", — пишет он.

В проекте закона, по его словам, санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях США раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — подчеркнул президент.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.