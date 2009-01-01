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Сенат США одобрил выделение 500 миллионов военной помощи для Украины — Порошенко

Сегодня, 07:10

Порошенко отметил, что впервые на законодательном уровне США предлагают предоставить Украине такие оборонительные средства.

Петр Порошенко
Петр Порошенко УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", который предусматривает выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение 500 млн долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", — пишет он.

В проекте закона, по его словам, санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях США раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — подчеркнул президент.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.

 

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