В США хотят увеличить военное финансирование для Украины

Соединенные Штаты Америки решили в 2018 году увеличить помощь на оборонные цели Украины в сумме 421 миллион долларов.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

В частности, отмечается, что в Сенате США готовы увеличить помощь Украине в следующем году. "Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2018 финансовый год", которым выделяются средства, в том числе, на программы поддержки Украины", — заявили украинские дипломаты.

"Согласно документу, смета помощи Украине по линии Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию и причастных учреждений определена в сумме 421 млн долларов, что превышает ассигнования 2017 года. Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование", — отметили в посольстве.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне активно рассматривают вопрос поставок оружия Украине, чтобы помочь ей в борьбе с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе.