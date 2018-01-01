"Северный поток-2" будет финансировать российскую армию - Яценюк

Военная агрессия РФ не должна получать поддержки от западных партнеров, уверен лидер НФ.

Яценюк подчеркнул, что в сверхсложные для свободного мира времена "необходимо держать единство": "Это единство не только на словах, но и в очень жестких действиях. Это и санкции, и политический диалог, и военная сила. Это единство в том числе и в экономической политике".

"Российская военная агрессия дальше получает поддержку, как не странно, даже со стороны некоторых западных партнеров. Строительство "Северного потока-2", который забирает миллиарды долларов у граждан Украины, Польши, Словакии, который нарушает торговые отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки и направлен только на одно – как сделать еще большей зависимость Европы от российского газа и как профинансировать российскую армию, - должено быть остановлено", - подчеркнул он.

"Здесь должно быть наше единство - так же не на словах, а в действиях", - сказал лидер "Народного фронта" . Ежегодное международное мероприятие "Киевский Форум", основанное Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году, является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе. Тема нынешнего Форума, который проходит в Киеве 12-13 апреля – "План регенерации для безопасного будущего". Более 400 международных и украинских лидеров, представителей политических, деловых и общественных кругов из более 20 стран мира обсудят глобальные опасные тенденции и вызовы в современных международных отношениях и важность Украины для региональной и европейской безопасности и демократии.



