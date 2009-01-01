"Школьное перемирие". Меркель и Макрон заявили, что ситуация на Донбассе существенно не улучшилась

Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать их обязательства, заявили европолитики.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
В частности, Меркель и Макрон заявили, что обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на Донбассе существенным образом не улучшилась. Они продолжают внимательно следить за ситуацией на востоке Украины.
"Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать их обязательства, открыто и публично поддержать режим прекращения огня, а также обеспечить, чтобы соответствующие распоряжения были направлены военным и местным силам", — говорится в заявлении.
Напомним, 22 августа Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции, федеральным канцлером Германии и президентом РФ, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе в связи с началом учебного года.
23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа по случаю начала учебного года.
В то же время, как заявил сегодня первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, с момента объявления "школьного перемирия" на Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня.