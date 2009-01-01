Ситуация на Донбассе. Силовики открывали ответный огонь, один воин ВСУ ранен

Основная активность противника была зафиксирована в темное время суток.

Позиции сил АТО на Донбассе, иллюстрация. rnbo.gov.ua

За прошедшие сутки, 13 сентября, в зоне проведения АТО российско-оккупационные группировки 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Во время боевых действий один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основная активность противника была зафиксирована в темное время суток, после 18 часов.

Так, наиболее беспокойно было на Донецком направлении. Здесь боевики 4 раза открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям в окрестностях Авдеевки. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь попали украинские укрепления вблизи Зайцево, Каменки и дважды в районе Песок.

Под Авдеевкой результате одного из обстрелов около 23.00 получил ранения один военный ВСУ. Он сразу был доставлен в ближайший военно-медицинский госпиталь. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.

На Приморском направлении российские наемники несколько раз били по опорным пунктам сил АТО из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП — около Гнутово. А стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы применяли на подступах к Марьинке и Широкино.

На Луганском направлении враг обстреливал позиции сил АТО из зенитной установки вблизи Крымского, а гранатометы противника работали у Станицы Луганской.

"В нескольких случаях, когда обстрелы противника несли прямую угрозу жизни наших защитников, силы АТО в ответ открывали огонь на поражение", — сообщили украинские военные.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что террористам ДНР приказали готовиться к активизации боевых действий на Донбассе.