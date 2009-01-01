Судилище над Чийгозом. Оккупанты дали заму главы Меджлиса 8 лет строгого режима

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Ахтем Чийгоз islam.in.ua

В понедельник, 11 сентября, в аннексированном Россией Крыму "верховный суд" приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"‪Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 лет колонии строгого режима", — написал Полозов.

В свою очередь, президент Петр Порошенко считает незаконным осуждение Ахтема Чийгоза в Крыму.

Об этом он написал в Twitter, комментируя приговор "верховного суда" оккупированного Крыма.

"Можно незаконно ограничить свободу, но свободу НЕ сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами, печь до ее освобождения", — написал глава государства.

Он также назвал дело против Чийгоза "очередным приговором России, которая на наивысшем международном уровне — ООН — признана оккупантом".

Напомним, Чийгоза обвиняли по политическому "делу 26 февраля". Заместителя председателя Меджлиса арестовали 29 января 2015 года в Крыму, выдвинув обвинения в организации массовых беспорядков и участии в них.

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