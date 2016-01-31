Произвол Путина: почему Ахтем Чийгоз год томится в крымском СИЗО?

Ахтем Чийгоз — один из обвиняемых по политическому "делу 26 февраля". Заместителя председателя Меджлиса арестовали ровно год назад — 29 января 2015 года в Крыму, выдвинув обвинения в организации массовых беспорядков и участии в них. Ныне ему грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.

Все это время Чийгоз находится в СИЗО-1 Симферополя. Там же под стражей содержатся и два других фигуранта этого крымского дела — Мустафа Дегерменджи и Али Асанов. Еще трое — Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов и Эскендер Эмирвалиев — ожидают приговора дома, будучи взятыми на поруки.

Крымско-татарское сопротивление

26 февраля 2014 года, сразу после трагических событий на Майдане и бегства президента Януковича, в Симферополе на площади перед зданием крымского парламента собирается многотысячный митинг. Большинство присутствующих — крымские татары. Они вышли в поддержку территориальной целостности Украины и с протестом против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. В их руках — флаги Украины, Европейского Союза, национальные флаги крымских татар. Над площадью разлетается: "Банду геть!", "Слава Украине!", "Украина!". Туда же явились несколько сотен активистов казачьих организаций и пророссийски настроенные люди с георгиевскими ленточками, флагами России. Возникла давка и потасовка.

"Более двенадцати тысяч человек, которые вышли в Симферополе на митинг, смогли помешать открытию сессии, — говорит сегодня глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. — К вечеру, они, будучи уверены, что защитили себя, Крым и Украину, разошлись по домам. Думали, соответствующие правоохранительные органы займут свои позиции. И до полночи так и было. После по чьей-то команде усиленная охрана этих зданий была снята".

И уже рано утром 27 февраля крымский парламент был захвачен вооруженными людьми в масках. Как после выяснилось, это были спецподразделения главного разведывательного управления МО РФ. Депутатов провели в зал, те открыли сессию, положив начало аннексии Крыма Россией.

"Среди участников протеста на площади были члены Меджлиса, — продолжает Чубаров. — Ахтем Чийгоз был среди нас, он был одним из нас. Он сделал все, чтобы митинг 26 февраля выполнил свои задания мирно. А после того, как часть из нас уже не могла въезжать в Крым, Ахтем исполнял обязанности главы Меджлиса в Крыму. Все это время он подвергался шантажу, череде ультиматумов. Ему сказали, что у него есть все шансы стать, как считали оккупанты, одним из руководителей крымско-татарского народа при полной поддержке оккупационных властей, если он изменит курс Меджлиса — одобрит дела России в Крыму. На это он не пошел. И ровно год тому назад Ахтем Чийгоз был арестован. А после него еще нескольких активистов".

В частности, речь идет о Мустафе Дегерменджи и Али Асанове. По словам Чубарова, на них давили, предлагали дать показания против Чийгоза. "Но они предупредили своих родителей и адвокатов, что этого не сделают", — сказал он.

"Условия, в которых содержится Ахтем Чийгоз, тяжелые, — говорит российский адвокат крымского заложника Николай Полозов. — Он находится не просто в изоляторе, а в спецблоке. Это внутренняя тюрьма. Ему запрещен контакт с внешним миром. Единственных, кого он может видеть, его защитников. Сам следственный изолятор, даже по российским меркам, ужасен. Это старое советское здание. Кормят одной протухшей капустой. И если в регионах России присутствует общественный контроль, то в Крыму таковой отсутствует. Кроме того, он подвергался серьезному давлению до той степени, что он обосновано опасался за свою жизнь. Его вынуждали признать свою вину. Подсылали людей, которые были готовы его убить. Другой подсудимый, Али Асанов, на суде заявил, что следователь прямо требовал от него оговорить Ахтема Чийгоза. В ответ предлагал избрание меры пресечения, не связанной со стражей, чуть ли не освобождение от уголовной ответственности. Но Асанов отказался. Надо понимать, что давление на них оказывается все время. Эти люди — герои, настоящие патриоты".

Желание Путина

Полозов настаивает: РФ не вправе расследовать те дела, которые происходят на территории иностранного государства, в данном случае Украины. Делая это, его страна нарушает международное право. Как и в случаях с другими украинскими политическими заключенными — Надеждой Савченко, Олегом Сенцовым, Николаем Карпюком и другими.

"У следствия есть формальный повод — преследовать обвиняемых. Дело в том, что среди потерпевших было трое граждан России, — говорит адвокат. — Отдельный вопрос: что они делали на территории Украины? Россия имеет право привлекать иностранного гражданина, совершившего преступление за пределами РФ, в двух случаях: если оно совершено против гражданина РФ, и если преступление совершено против интересов РФ. Как трактует статью 12 госпожа Поклонская (незаконный "прокурор" Крыма Наталья Поклонская — Ред.) внятно на суде объяснить не смогла. Поэтому вывод один: все происходит по причине властного произвола режима Владимира Путина. Как он по своей воле взял и захватил кусок соседнего государства, развязал войну на юго-востоке Украины, преследует тех, кто так или иначе не согласен с его политикой, так и на основе этого права — личного права произвола Путина, эти события происходят".

"Политические дела по обвинению в массовых беспорядках уже в России были. Речь идет о "Болотном деле", — объясняет Полозов. — Сейчас ту же технологию переносят в Крым. Вторая важная составляющая, это то, что фигуранты дела, включая суд, являются гражданами Украины — бывшими судьями Украины, прокурорами, которые нарушили присягу, предали свою страну. В итоге получилась совершенно дикая ситуация, при которой коллаборационисты судят патриотов. Какой-то перевернутый мир! Безусловно, то, что судят граждане Украины, накладывает определенный отпечаток. Если в других политических делах судьи, прокуроры, следователи являются лишь механизмом, то в данном случае имеется прямая личная заинтересованность как судей, так и прокуроров, во главе с Поклонской — им необходимо доказать свою лояльность метрополии, Кремлю, что они хорошие новые россияне. И этот мотив сквозит буквально во всем".

"Важно знать, что суда в таких политических делах нет, — продолжает адвокат. — Решение принимает не суд, а совершенно в другом месте. Каждым знаковым резонансным политическим делом в России занимается управление внутренней политики администрации президента РФ. И когда судьи уходят в совещательную комнату, это означает, что они входят в контакт с рабочей группой, созданной администрацией. Так что в таких делах надо воздействовать только путем давления на российскую власть. Запад должен воздействовать на Путина для принятия тех или иных решений".

Заказной характер процесса доказывает и тот факт, что в "деле 26 февраля" на скамье подсудимых — только представители крымско-татарского народа, а потерпевшие — исключительно представители русскоязычного населения Крыма. То есть можно констатировать четкое разделение по национальному признаку. Кроме того, все потерпевшие — члены так называемого народного ополчения Крыма, "организации" Сергея Аксенова.

"Обострение национального вопроса в Крыму, таким образом, закладывает бомбу с часовым механизмом в вопросе и крымских татар, и украинцев, и россиян", — убежден адвокат Чийгоза. Он не сомневается — дело сфабриковано с целью борьбы с инакомыслящими в Крыму, а также для компрометации крымско-татарских активистов.

"Мое участие в процессе добавляет уверенности другим защитникам в Крыму, которые находятся под давлением, — рассказывает адвокат Полозов. — Удается осаживать прокурора Поклонскую и ее клевретов, которые хотели блистать на этом процессе, проведя показательное судилище и отчитаться перед Кремлем, получить за это соответствующие награды. Я ответственно заявляю — это не случится. Мы покажем, что такое российский суд, что такое политические дела. Надо было видеть, как дрожали руки у прокурора, когда тот зачитывал обвинение, как нервно перебирала пальцами сама Поклонская. Видно, что они боятся правды и огласки".

При этом адвокат не сомневается: прозвучат обвинительные приговоры. "При Путине не было ни разу, чтобы в политическом деле человека взяли и оправдали, — рассказывает он. — В случае с судьбой Надежды Савченко я с уверенностью могу сказать, что даже если ей вынесут самый жесткий приговор — 25 лет, — отбывать наказание она не будет, она вернется на родину. Что касается Чийгоза, то ситуация более тяжелая по той причине, что речь идет о тех политических заключенных, которые находятся в Крыму. Их таковыми Россия не признает даже в контексте "минских соглашений". Она считает, то, что происходит в Крыму — это ее внутреннее дело, и соответственно ведет какие-то переговоры с внешним миром. Поэтому я говорю, что по поводу Ахтема и других фигурантов этого дела будут вынесены обвинительные приговоры. Есть шанс, что у других они не будут связаны с лишением свободы. Судьба Чийгоза целиком и полностью зависит от решений, которые принимаются в Кремле. Соответственно давить надо на Кремль".

Молчание Украины

25 января состоялось очередное заседание незаконного "Верховного суда РК". Троим фигурантам дела — Чийгоза, Асанову и Дегерменджи продлили арест до 8 марта. Вскоре рассмотрение дела было перенесено с 27 января на 15 февраля. Активисты говорят, что одна из возможных причин переноса — желание не допустить встречи Чийгоза со специальным представителем генерального секретаря Совета Европы по правам человека Жераром Штудманом, который находится в Крыму с миссией. Для встречи с заместителем председателя Меджлиса, тот должен был получить специальное разрешение суда. И он его получил.

"Жерар Штудман посетил Ахтема в СИЗО, — рассказывает Рефат Чубаров. — При этом российская оккупационная власть не разрешила миссии взять переводчика, а предоставила своего. Я думаю, это был представитель спецслужб. Но мы все-таки надеемся, что встреча была полезной".

"Каждый человек, который стал на защиту суверенитета Украины и целостности, не должен быть забыт, он должен чувствовать нашу поддержку, — говорит глава Меджлиса и показывает письма, полученные от украинцев и адресованные крымским узникам. — Мы должны всех освободить, а потом объединиться на наших освобожденных землях, и в Крыму тоже".

"Украина очень боится совершить какие-то действия, которыми она признает "законность" российских властей, поэтому она решила забывать о таких людях, — заявляет адвокат Александр Заруцкий, который сотрудничает с центром стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека. — Украина давно должна была проанализировать подобные случаи, связанные с оккупацией, как страны из этого выходили. Кроме того, должны были быть открыты уголовные дела на тех людей, которые в Крыму перешли на сторону России, нарушив присягу. Те судьи, которые судят сегодня Чийгоза, все еще являются украинскими судьями. Украина хочет их уволить, и соответствующее прошение уже подано в Высший совет юстиции, на основании того, что они совмещают должности и не уведомили об этом украинское правительство...".

"Мы задавали вопросы украинскому руководству, делает ли оно какие-то шаги в защиту крымских татар в Крыму, — продолжает Заруцкий. — И получили недостаточный ответ, мол, упоминает об Ахтеме в своих жалобах в Европейский суд. У Украинского Хельсинского союза есть проект, коим мы хотим обязать украинское правительство защищать граждан, которые остались на оккупированной территории, на основе Женевской конвенции о защите гражданского населения в период гражданской войны". Как поясняет юрист, это даст возможность не только получать все необходимые документы, но и представителям официальной Украины посещать все судебные заседания.

Сам Ахтем Чийгоз уверен, и это просил передать своих адвокатов, что через него хотят расправиться со всем крымско-татарским народом. Поэтому он говорит, что и ему, и остальным это дает силы. Он надеется, что все демократические силы вне России, будут направлены не на его защиту, а на защиту всего крымско-татарского народа.

фото: islam.in.ua