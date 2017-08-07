Танки, пушки и "Грады". Экс-глава СБУ назвал, чем в июле РФ вооружила боевиков на Донбассе

С начала года российский транспорт 157 раз незаконно пересекал украинскую границу, отметил Марчук.

Вражеская бронетехника на Донбассе Reuters

В июле 2017 года боевики на Донбассе получили из России 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских системы и 7 реактивных систем залпового огня.

Об этом представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы по Донбассу Евгений Марчук написал в Facebook.

"Даю маленький фрагмент из официальных материалов, которые украинская сторона регулярно обнародует во время заседаний Рабочей группы по вопросам безопасности в Минске", — написал он.

По данным украинской стороны, за предыдущий месяц на захваченные боевиками территории Украины поступило также 19 вагонов и 10 грузовиков с боеприпасами (около 600 тонн), до 8 авто, 103 цистерны и 4 бензовоза с топливом (около 6130 тонн).

Кроме того, в июле зафиксировано 44 случая использования боевиками беспилотников для разведки территории Украины и 4 случая применения разведывательной российской авиации.

С начала года российский транспорт 157 раз незаконно пересекал украинскую границу (104 раза поезда, 53 раза колонны военной и автомобильной техники), из них в июле — 18 (меньше было только в июне — 14).

Отметим, что в сети также появилось видео железнодорожного эшелона с военной техникой на станции Зимовники в Ростовской области России, которая граничит с оккупированной частью Донбасса.

Соответствующее видео опубликовал в пользователь Foxx Dyat на своем канале в YouTube.

"07.08.2017 Состав военной техники. Станция Зимовники (Ростовская область)", — говорится в пояснении к видео.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что на Донбассе военная группировка врага насчитывает до 40 тыс. человек, в нее входят боевики, наемники и кадровые российские военные.

Видео: Foxx Dyat.