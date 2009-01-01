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Трамп единственный, кто может остановить Путина — Тарасюк

Сегодня, 13:11

Поведение Путина как никогда ранее будет зависеть от политики президента США, считает экс-министр.

Трамп, конгресс, США
Дольд Трамп. Reuters
Несмотря на пророссийские высказывания президента США Дольда Трампа, он единственный кто может остановить главу РФ Владимира Путина. Политика американского лидера будет более благоприятной для Украины, нежели была политика экс-президента Барака Обамы.

Такое мнение высказал экс- министр иностранных дел Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи "Евронест" Борис Тарасюк в интервью газете "Факты".

По его словам, Россия заинтересована сохранять очаг нестабильности в нашей стране, создавать проблемы украинской власти в проведении реформ, в сближении с Западом. 

"Однако, отмечает дипломат, стратегия России будет осуществляться в зависимости от того, что ей позволят США. Если верить заявлениям Трампа, он не позволит России продолжать свою имперскую политику, игнорировать нормы международного права и свои обязательства, в том числе относительно Украины. Поведение Путина как никогда ранее будет зависеть от политики президента США, от того, насколько Трамп будет решителен в обеспечении позиции: "Америка — страна № 1 в мире". 

"При Обаме агрессивные сценарии писались в Кремле, и автором их был исключительно Путин. А весь мир лишь пассивно реагировал на вызовы Кремля. Мне кажется, Трамп прекратит такую практику. Если США серьезно возьмутся за то, чтобы противодействовать безответственной политике России, то остановят Путина. Я думаю, что Трамп единственный, кто может остановить Путина", — считает Тарасюк.

На его взгляд, "предыдущей администрации Белого дома во главе с Обамой не удалось выстроить модель отношений в мире, которая бы показала России свое место. То есть во времена Обамы США утратили роль глобального лидера и поэтому не могли противостоять агрессивной, непредсказуемой России".

Экс-министр также отметил, что ислодя из того, что сегодня Киев слышит от администрации Трампа следует: США не будут мириться с агрессией России, с оккупацией Донбасса и аннексией Крыма. 

"Если Трамп, идя на выборы и после выборов, заявил, что его цель состоит в том, чтобы вернуть США мировое лидерство, значит, он неизбежно должен будет выработать политику, стратегию и тактику, которая предполагает серьезное, фронтальное противодействие агрессивной России. Безусловно, это хорошо для Украины. Поскольку в таком случае Россия не будет вести себя по отношению к Украине так безнаказанно, как она вела себя при Обаме, при котором, как сказал Трамп, Крым и часть украинской территории были сданы РФ.

Из того, что мы слышим со стороны Трампа и его новой администрации, сегодня следует: Соединенные Штаты не собираются мириться с агрессией России, с оккупацией Донбасса и аннексией Крыма. США будут добиваться выполнения Минских договоренностей со стороны Российской Федерации. 

Пока настроения в Конгрессе США дают нам надежду на позитивные сигналы. Несколько резолюций Конгресса, двух палат призывали к предоставлению Украине летальных оборонительных вооружений…

Будет ли влиять американская администрация на ситуацию в Украине? Прямо — нет. Косвенно — да. США готовы помогать, если официальный Киев хочет что-то сделать сам. Если нет, то не помогают. Если в Вашингтоне будут видеть, что реформы в Украине активизировались, то я более чем уверен, что США предоставят нам помощь. Завязывая предоставление помощи на проведение реформ в Украине, объективно США помогают нам, украинскому обществу, изменяться к лучшему.

Что касается ситуации в оккупированных районах Донбасса, то здесь прямой зависимости от получения помощи со стороны США нет. Нынешнее состояние дел показывает, что только возможность самой Украины противостоять агрессору останавливает его", — отметил Тарасюк.

Напомним, российский блогер Слава Рабинович рассказал, почему Украина не станет "разменной монетой" между США и Россией.

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Тарасюк, экс-министр, США, Украина, Россия, Трамп, обама
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