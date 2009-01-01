Трамп единственный, кто может остановить Путина — Тарасюк

Поведение Путина как никогда ранее будет зависеть от политики президента США, считает экс-министр.

Дольд Трамп. Reuters

Несмотря на пророссийские высказывания президента США Дольда Трампа , он единственный кто может остановить главу РФ Владимира Путина . Политика американского лидера будет более благоприятной для Украины, нежели была политика экс-президента Барака Обамы.

Такое мнение высказал экс- министр иностранных дел Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи "Евронест" Борис Тарасюк в интервью газете "Факты".

По его словам, Россия заинтересована сохранять очаг нестабильности в нашей стране, создавать проблемы украинской власти в проведении реформ, в сближении с Западом.

"Однако, отмечает дипломат, стратегия России будет осуществляться в зависимости от того, что ей позволят США. Если верить заявлениям Трампа, он не позволит России продолжать свою имперскую политику, игнорировать нормы международного права и свои обязательства, в том числе относительно Украины. Поведение Путина как никогда ранее будет зависеть от политики президента США, от того, насколько Трамп будет решителен в обеспечении позиции: "Америка — страна № 1 в мире".

"При Обаме агрессивные сценарии писались в Кремле, и автором их был исключительно Путин. А весь мир лишь пассивно реагировал на вызовы Кремля. Мне кажется, Трамп прекратит такую практику. Если США серьезно возьмутся за то, чтобы противодействовать безответственной политике России, то остановят Путина. Я думаю, что Трамп единственный, кто может остановить Путина", — считает Тарасюк.

На его взгляд, "предыдущей администрации Белого дома во главе с Обамой не удалось выстроить модель отношений в мире, которая бы показала России свое место. То есть во времена Обамы США утратили роль глобального лидера и поэтому не могли противостоять агрессивной, непредсказуемой России".

Экс-министр также отметил, что ислодя из того, что сегодня Киев слышит от администрации Трампа следует: США не будут мириться с агрессией России, с оккупацией Донбасса и аннексией Крыма.

"Если Трамп, идя на выборы и после выборов, заявил, что его цель состоит в том, чтобы вернуть США мировое лидерство, значит, он неизбежно должен будет выработать политику, стратегию и тактику, которая предполагает серьезное, фронтальное противодействие агрессивной России. Безусловно, это хорошо для Украины. Поскольку в таком случае Россия не будет вести себя по отношению к Украине так безнаказанно, как она вела себя при Обаме, при котором, как сказал Трамп, Крым и часть украинской территории были сданы РФ.

Из того, что мы слышим со стороны Трампа и его новой администрации, сегодня следует: Соединенные Штаты не собираются мириться с агрессией России, с оккупацией Донбасса и аннексией Крыма. США будут добиваться выполнения Минских договоренностей со стороны Российской Федерации.

Пока настроения в Конгрессе США дают нам надежду на позитивные сигналы. Несколько резолюций Конгресса, двух палат призывали к предоставлению Украине летальных оборонительных вооружений…

Будет ли влиять американская администрация на ситуацию в Украине? Прямо — нет. Косвенно — да. США готовы помогать, если официальный Киев хочет что-то сделать сам. Если нет, то не помогают. Если в Вашингтоне будут видеть, что реформы в Украине активизировались, то я более чем уверен, что США предоставят нам помощь. Завязывая предоставление помощи на проведение реформ в Украине, объективно США помогают нам, украинскому обществу, изменяться к лучшему.

Что касается ситуации в оккупированных районах Донбасса, то здесь прямой зависимости от получения помощи со стороны США нет. Нынешнее состояние дел показывает, что только возможность самой Украины противостоять агрессору останавливает его", — отметил Тарасюк.

Напомним, российский блогер Слава Рабинович рассказал, почему Украина не станет "разменной монетой" между США и Россией.