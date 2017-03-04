В США предлагают выделить Украине 150 миллионов на поддержку ВСУ

В США Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса подготовил проект оборонного бюджета страны, в котором предлагается выделить 150 миллионов долларов на поддержку Вооруженных сил Украины.

Деньги должны пойти на подготовку кадров, оборудование, летальное оружие оборонительного характера, материально-техническое обеспечение, расходные материалы и услуги, пишет Украинская правда.

Отдельно подчеркивается, что эти средства не могут быть потрачены на поставки систем ПЗРК Киеву.

Данный законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей конгресса США. Затем его должен одобрить президент США.

Напомним, в декабре бывший президент США Барак Обама подписал Бюджет США на 2017 год, согласно которому на оборонную помощь Украине выделялось 350 млн долл. В 2016 году эта сумма составляла 300 млн долл.