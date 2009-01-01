Турчинов назвал главное отличие украинского оружия и военной техники

Украине необходимо новое качество оружия, военной техники, средств защиты наших воинов, сказал секретарь СНБО.

Александр Турчинов УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и оборонызаявил, что главное отличие украинского оружия и военной техники заключается в том, что оно проходит испытания не только в лабораториях и на полигонах, но и в условиях современного боя.

Об этом он рассказал на церемонии открытия XIV Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2017", говорится на сайте СНБО.

В то же время чиновник подчеркнул, что для Украины производство оружия и военной техники — не просто значительный и важный сегмент экономики — это "защита нашей свободы и независимости, это формула выживания".

"После боевого применения оружия и военной техники конструкторы и производственники вносят десятки, сотни конструктивных изменений с учетом предложений наших главных экспертов — украинских солдат и офицеров. Именно этот подход стал залогом высокого качества и конкурентности украинского оружия и военной техники", — добавил Турчинов.

"Четвертый год подряд продолжается агрессия России против Украины, и все это время мы вынуждены рассчитывать, прежде всего, на собственные силы", — отметил секретарь ведомства.

По его словам, чтобы защитить государство, украинцы "были вынуждены организовать выпуск широкого спектра оружия — от пистолетов, автоматов, пулеметов, минометов до мощной бронетанковой техники и современных и эффективных ракетных комплексов".

"Но мы не можем останавливаться! Нам необходимо новое качество оружия, военной техники, средств защиты наших воинов. А залог этому — сочетание современной науки и производства, эффективная международная кооперация", — сказал он.

Ранее Александр Турчинов говорил, что президент РФ Владимир Путин не собирается убираться с захваченной части Украины, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и нашу страну.