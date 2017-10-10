Укроборонпром показал боевую машину поддержки танков, новейшие БТР и БРДМ, опубликованы фото

10 октября 2017, 13:09

БМПТ "Страж" выполнен на ходовой части танка Т-64.

БМПТ "Страж"

На открывшейся сегодня, 10 октября, в Киеве XIV Оборонно-промышленной выставке "Оружие и безопасность-2017" госконцерн "Укроборонпром" представил опытный образец боевой машины поддержки БМПТ "Страж".

Она стала совместной разработкой ГП "Житомирский бронетанковый завод", ГП "Киевский бронетанковый завод" и ГАХК "Артем" (Киев), сообщает военный обозреватель bmpd.

Машина представляет собой ходовую часть танка Т-64 с установленным вместо штатной танковой башни боевым модулем "Дуплет", разработки ГП "Житомирский бронетанковый завод", с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2.

БМПТ "Страж" с боевым модулем "Дуплет"

А Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова представило на выставке новый вариант колесного бронетранспортера БТР-4, обозначаемый , в котором решили отказаться от передних стекол и дверей.

Основное отличие БТР-4МВ1 состоит в новом носовом узле бронекорпуса, выполненном аналогично большинству современных колесных БТР, — со значительным углом наклона и с размещением механика-водителя и командира в отдельных люках (вместо архаичного узла с бронестеклами и дверьми на предыдущих вариантах БТР-4), — сообщил военный блогер.

БТР-4МВ1

БТР-4МВ1

БТР-4МВ1

Кроме того, на выставке можно было увидеть новую модернизация БРДМ-2, проведенную в Николаеве.

БРДМ-2

БРДМ-2

БРДМ-2

БРДМ-2

Напомним, на выставке "Оружие и безопасность-2017" будет впервые публично продемонстрирован автоматический карабин M4 — WAC-47, который производится по лицензии от правительства США и является результатом реализации международного проекта.

В общей сложности, "Укроборонпром" на выставке "Оружие и безопасность" представит более 150 образцов вооружения и военной техники, из которых несколько десятков — впервые в Украине.

Кроме того, в рамках выставки будут подписаны ключевые договоренности с международными партнерами, направленные на усиление взаимовыгодного сотрудничества в сфере оборонных технологий с ведущими корпорациями стран-членов НАТО.

Напомним, что выставка "Оружие и безопасность-2017" проходит 10-13 октября в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15.

Фото: Facebook Павла Волошина

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Укроборонпром выставка БРДМ Дуплет Страж БТР-4МВ1 Оружие и безопасность
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