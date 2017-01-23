Турчинов о покушении на нардепа: РФ создала агентурную сеть для убийства политиков в Украине

Турчинов озвучил задачи, которые ставились перед сетью террористических групп в Украине.

Спецслужбы Российской Федерации организовали агентурную сеть из боевиков и представителей криминалитета для террористической деятельности в Украине.

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, комментируя попытку убийства народного депутата Антона Геращенко, сообщает Апостроф.

"Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", — говорит он.

Турчинов также озвучил задачи, которые ставились перед сетью террористических групп: "Ликвидация политических, общественных деятелей, представителей СМИ с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ".

По его словам, ответственность за использование спецслужб в организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".

"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в том числе через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениями российских спецслужб на территории РФ. Мы будем жестко пресекать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан ", — подытожил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины.