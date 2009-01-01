Турчинов обвинил Путина: хочет вооружить террористические организации или КНДР

На захваченной части Донбасса не было никакой базы для хранения военной техники и боеприпасов ВСУ, отметил секретарь СНБО.

Владимир Путин Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и оборонызаявил, что президент РФхочет вооружить террористические организации или

Об этом он сказал, комментируя заявление российского лидера по поводу поставки США летального оружия Украине, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что сегодня террористическое "Исламское государство", КНДР и Россия стоят на одной ступени, с которого угрожают безопасности мира.

"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира, "чувствительную для тех, кто создает им проблемы", — то есть США", — отметил Турчинов.

Тажке секретарь СНБО добавил, что на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей "не было никакой базы для хранения военной техники и боеприпасов Вооруженных Cил Украины".

"Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам "лугандона" исключительно Российской Федерацией", — сказал он, подчеркнув, что часть украинско-российской границы на Донбассе Киев не контролирует.

"Это мировые террористические организации наподобие ИГИЛ и "Аль-Каиды" или северокорейский режим, который угрожает мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь созданными собственными руками оккупационными режимами фейковых "республик", — утверждает чиновник.

Ранее Александр Турчинов говорил, что Владимир Путин не собирается убираться с захваченной части Украины, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и нашу страну.