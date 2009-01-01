Турецкий гамбит, или С чем приехал в Киев Эрдоган?

На фоне обострения отношений с европейскими соседями и партнерами по НАТО Турция готова укреплять сотрудничество с Украиной.

Петр и Марина Порошенко и Эмине и Реджеп Тайип Эрдоган Официальный сайт Президента Украина

в непростое для Турции время. Он успел рассориться с лидерами Евросоюза, и не только из-за того, что страну не видят в ближайшей перспективе в составе сообщества, куда она просится вот уже несколько десятков лет. Он громко заявил, что, но прекращать переговоры в одностороннем порядке не будет. Эрдоган изрядно попортил нервы Ангеле Меркель во время избирательной кампании в Германии, а самого канцлера назвал врагом Турции и призывал не голосовать за возглавляемую ею партию. ЕС в целом он и вовсе обвинил в недостаточной борьбе с террористами, из-за чего те регулярно напоминают о себе в некогда спокойных и безопасных городах Старого Света.

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган Официальный сайт Президента Украина

Не менее напряженные отношения в последнее время у Турции и со США. Как раз накануне визита в Киев Вашингтон и Анкара вышли на очередной виток обострения — США заявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз турецким гражданам Турции в ответ на арест служащего консульства США в Стамбуле по подозрению в шпионаже и связах с Фетхуллахом Гюленом. Анкара упорно продолжает добиваться экстрадиции Гюлена, укрывающегося в Пенсильвании от карающего меча турецкого правосудия, под который за попытку переворота в 2016 году попали десятки тысяч людей. Эрдоган тут же пообещал, что на действия США будет давать "зеркальный" ответ. Подписание в середине сентября контракта на поставку в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400 вызвало серьезное раздражение Вашингтона и там даже начали говорить о возможном введении санкций против партнера по НАТО за столь тесное сотрудничество с Москвой. Развязка по этой линии конфликта еще впереди.

Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украина

Стоит отметить, что в отношениях с Москвой период эскалации после сбитого российского Су-24 в турецком воздушном пространстве сменился заметным потеплением. Президенты России и Турции обменялись визитами, а после нескольких часов переговоров за закрытыми дверями стали называть друг друга друзьями. Летом нынешнего года Россия сняла эмбарго на ввоз всех турецких сельхозпродуктов, кроме помидоров. В Москве заявили, что отечественные аграрии в рамках импортозамещения уже самостоятельно насыщают внутренний рынок необходимым количеством томатов. Но Анкара не теряет надежды добиться снятия и этого барьера. Оживили и приостановленное строительство "Турецкого потока", по которому газ пойдет в Европу в обход Украины.

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган Официальный сайт Президента Украина

На фоне мира и согласия с Россией заявление Эрдогана о том, что Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма, сделанное в Киеве, прозвучало особенно громко. Турция не ввела санкции за агрессию Кремля против Украины, но в вопросе принадлежности Крыма ее позиция остается неизменной. Равно как и в защите прав крымских татар, подвергающихся репрессиям на полуострове. В свою очередь, Петр Порошенко намерен привлечь Турцию к группе друзей деоккупации Крыма и рассчитывает на поддержку Эрдогана в вопросе введения миротворцев ООН на Донбассе. Президент Турции заявил о приверженности минскому процессу. Но ушел от ответа на вопрос крымского журналиста о том, будут ли введены санкции против России. Такого шага от Эрдогана ждать не стоит, равно как и жестких заявлений в адрес нового старого друга.

Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украина

В ходе визита в Киев Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточился, прежде всего, на вопросах укрепления экономического сотрудничества между странами. На данный момент Турция входит в первую пятерку торговых партнеров Украины — по итогам 2016 года товарооборот между странами превысил 3 млрд долларов и продолжает расти. Эрдоган заявил о намерении довести его до уровня в 10 млрд долларов. Стимулировать рост может вступление в силу зоны свободной торговли. Переговоры о ее создании после трехлетнего перерыва возобновили в начале 2016-го, а само соглашение планировали подписать к концу года. Но поиск компромиссов занял более длительное время.

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган с членами официальных делегаций Официальный сайт Президента Украина

В Киеве Эрдоган заявил о готовности подписать соглашение о ЗСТ в ближайшее время. О такой же готовности сообщил и украинский премьер. Пока же стороны высказали удовлетворенность заключением соглашений о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения, что должно стать положительным сигналом для бизнеса обеих стран. Украина и Турция намерены также сотрудничать в сфере атомной энергетики, прежде всего, это касается подготовки соответствующих специалистов для Турции, в оборонно-промышленной сфере, развивать авиа и морское сообщение. Что касается политических вопросов, то по ним Анкара будет принимать решение, руководствуясь, прежде всего, собственными интересами.

Наталия Гейчук

фото: president.gov.ua