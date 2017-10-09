Эрдоган ушел от ответа о санкциях против России, но готов к увеличению товарооборота с Украиной

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о намерении вывести двусторонний товарооборот с Украиной до уровня 10 миллиардов долларов в год.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, пишет УНИАН.

"В 2015 году мы с господином Порошенко объявили нашу цель — к 2023 году удвоить, утроить наш товарооборот, чтобы достичь серьезной цифры", — сказал Эрдоган.

"И мы сегодня, учитывая последние события, приняли решение как можно скорее вывести наш товарооборот на уровень 10 млрд долларов", — сообщил он.

"Мы должны очень много работать для того, чтобы вывести товарооборот на желаемый для нас уровень", — сказал президент Турции.

Между тем, Эрдоган не стал отвечать на вопрос о возможности введения санкций против России.

В частности, лидера турецкого государства спросили, готова ли его страна к введению санкций в отношении России, учитывая постоянные заявления о поддержке территориальной целостности Украины.

"Я и на предыдущих пресс-конференциях рассказывал, насколько деликатным для нас является вопрос Крыма. Мы сейчас пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев крымских татар, которые находятся в заключении, и я думаю, что со временем мы получим результат этих усилий", — сказал Эрдоган.

"Мы следим за этой ситуацией, и позиция Турции относительно Крыма и вообще в этих вопросах как на национальном, так и международном уровнях, известна. Мы не видим наших братьев отдельно от нас, и не видим их такими в будущем", — заявил президент Турции.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает, что Турция войдет в международную группу по деоккупации Крыма.