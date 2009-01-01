Туск о встрече с Трампом: позиции по России различаются, но по Украине — мы на одной волне

Туск заявил, что разногласий по теме войны на Донбассе у США и Евросоюза нет.

Дональд Туск и Дональд Трамп. Reuters

Председатель Европейского Совета Дональд Туск после встречи с президентом Дональдом Трампом заявил, что позиции США и Евросоюза по различным глобальным вопросам несколько различаются, в том числе и по России, но мнение об агрессии РФ против Украины у Вашингтона и Брюсселя едино.

"… я не уверен на 100%, что сегодня у нас — имею ввиду Трампа и себя — одинаковая позиция по России, хотя, когда речь заходит о конфликте в Украине, кажется, мы на одной волне", — подчеркнул он, пишет LIGA.net.

"По моим ощущениям, мы нашли общий язык во многих областях. Первое и главное, по поводу контртеррористической работы. Уверен, не нужно объяснять, почему", — сказал он.

По словам Туска, некоторые темы остались открытыми и после встречи в Брюсселе, в частности, вопросы экологии (климатических изменений) и торговли.

Туск завершил свои выводы после встречи с американским президентом тем, что его основным посланием Трампу было сохранять "сотрудничество и дружбу" на основе "фундаментальных западных ценностей, таких как свобода, права человека и уважение человеческого достоинства".

"Глобальная насущная задача — консолидация всего мира вокруг этих ценностей, а не только интересов. Ценности и принципы прежде всего — вот то, что мы, Европа и США, должны заявлять", — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что РФ должна отвечать за свои действия на Донбассе и в оккупированном Крыму.