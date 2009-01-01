У Порошенко рассказали об очень продуктивных переговорах президента в Давосе

Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и деоккупации Крыма.

Петр Порошенко в Давосе. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе проводит очень насыщенные и продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины (АПУ) Константин Елисеев, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Елисеев напомнил, что украинская делегация впервые встретилась с новоизбранным генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом.

"Мы получили от генерального секретаря ООН четкие заверения в том, что он будет твердо отстаивать базовые принципы и устав ООН. В частности, это поддержка суверенитета и территориальной целостности независимых государств. То, чего нам, к сожалению, не хватало", — отметил заместитель главы АПУ.

Он также сообщил, что президент проинформировал генсека ООН о ситуации по имплементации Минских договоренностей и призвал содействовать выполнению резолюции Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму.

"ООН будет продолжать детально мониторить ситуацию с нарушением прав человека", — добавил Елисеев.

Кроме того, президент проинформировал генсека ООН о том, что Украина недавно передала иски в Международный суд ООН против России.

Антониу Гутерреш также поздравил Украину с председательством в Совете безопасности ООН в феврале. Во время встречи собеседники договорились о дальнейших контактах.

По словам Елисеева, во время встречи Порошенко с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ключевое внимание было направлено на вопрос ускорения ратификации голландским парламентом соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Глава правительства Нидерландов заверил в том, что этот процесс проходит должным образом, поскольку компромиссы, которые были достигнуты в конце прошлого года, создают хорошие условия для ратификации.

Марк Рютте также заверил, что Нидерланды поддерживают ускорение предоставления безвизового режима для украинцев.

Отвечая на вопрос относительно отказа президента посетить завтрак, который организовал украинский бизнесмен Виктор Пинчук в Давосе, заместитель главы АПУ отметил: "Президент четко заявил о своей позиции, что он не собирается идти на этот завтрак. К сожалению, в связи с этой статьей (недавняя публикация Пинчука в СМИ, – ред.) форум, который всегда был нейтральным площадкой для обсуждения вопросов, перестал быть таким".

Елисеев в очередной раз подчеркнул: "Украина никогда не торговала и не будет торговать своими территориями. Мы хотели бы, чтобы этот вопрос не был больше предметом каких-либо дискуссий".

Он в очередной раз отметил, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и деоккупации Крыма, в том числе налаживаются связи с новой Администрацией США.

"Такого типа статьи и инсинуации, к сожалению, не создают позитивный фон для переговоров, чтобы прекратить агрессию и восстановить наш суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнул Константин Елисеев.

Стоит отметить, что глава украинского государства выступит с речью в Давосе сегодня, 20 января.