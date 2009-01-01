Угроза срыва Минских соглашений. Почему Запад боится обострения конфликта на Донбассе

Киев и Москва обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, говорит Владимир Горбач.

Владимир Горбач Главред

После объявление официальным Киевомна Западе возникли опасения, что ситуация на востоке Украины может выйти из-под контроля.

Об этом политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал в комментарии "Главреду".

"Больше всего западные страны сейчас опасаются, что ситуация в военном плане на Донбассе может выйти из-под контроля. А формой контроля над ситуацией и недопущения эскалации они считают Минские договоренности. Хотя все уже давно убедились, что эти соглашения не выполняются, но, тем не менее, их используют как инструмент для сдерживания эскалации", — говорит политический эксперт.

"И борьба все эти два года после подписания соглашений между Украиной и Россией шла за то, кто первый нарушит договоренности и выйдет из этого формата — на того будет возложена ответственность за все дальнейшие действия. В том числе ответственность за возможную серьезную эскалацию", — подчеркивает аналитик.

"Поэтому обе стороны — украинская и российская — обвиняют друг друга в подрыве Минских соглашений. Когда россияне решили признать "паспорта", выданные в ЛДНР, в Украине тут же расценили этот шаг, как выход России из Минских договоренностей. Точно так же сейчас Россия отреагировала на официальное начало блокады ОРДЛО — мол, Украина срывает Минские соглашения", — продолжает Горбач.

По его мнению, пока идет такой диалог, ситуация в каком-то виде сохраняется.

"Но когда это станет свершенным фактом, и Минские договоренности перестанут быть инструментом сдерживания, то эскалация конфликта вполне возможна. Именно на это указывают наши зарубежные партнеры, которые видят себя в роли посредников. Так что блокада, как говорит российская сторона, подрывает Минские договоренности, потому и переживает Запад", — объяснил эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

"Непоследовательность украинской власти в ее отношении к блокаде может несколько оттолкнуть от Украины международных партнеров, но не на большое расстояние. Потому что другого выхода и альтернативы просто нет", — подытожил Владимир Горбач.

Напомним, директор соцслужбы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду", почему официальная блокада Донбасса серьезно тревожит сепаратистов.