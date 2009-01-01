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Угроза срыва Минских соглашений. Почему Запад боится обострения конфликта на Донбассе

Сегодня, 19:52

Киев и Москва обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, говорит Владимир Горбач.

Владимир Горбач
Владимир Горбач Главред
После объявление официальным Киевом блокады оккупированных территорий на Донбассе на Западе возникли опасения, что ситуация на востоке Украины может выйти из-под контроля.

Об этом политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал в комментарии "Главреду".

"Больше всего западные страны сейчас опасаются, что ситуация в военном плане на Донбассе может выйти из-под контроля. А формой контроля над ситуацией и недопущения эскалации они считают Минские договоренности. Хотя все уже давно убедились, что эти соглашения не выполняются, но, тем не менее, их используют как инструмент для сдерживания эскалации", — говорит политический эксперт.

"И борьба все эти два года после подписания соглашений между Украиной и Россией шла за то, кто первый нарушит договоренности и выйдет из этого формата — на того будет возложена ответственность за все дальнейшие действия. В том числе ответственность за возможную серьезную эскалацию", — подчеркивает аналитик.

"Поэтому обе стороны — украинская и российская — обвиняют друг друга в подрыве Минских соглашений. Когда россияне решили признать "паспорта", выданные в ЛДНР, в Украине тут же расценили этот шаг, как выход России из Минских договоренностей. Точно так же сейчас Россия отреагировала на официальное начало блокады ОРДЛО — мол, Украина срывает Минские соглашения", — продолжает Горбач.

По его мнению, пока идет такой диалог, ситуация в каком-то виде сохраняется.

"Но когда это станет свершенным фактом, и Минские договоренности перестанут быть инструментом сдерживания, то эскалация конфликта вполне возможна. Именно на это указывают наши зарубежные партнеры, которые видят себя в роли посредников. Так что блокада, как говорит российская сторона, подрывает Минские договоренности, потому и переживает Запад", — объяснил эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

"Непоследовательность украинской власти в ее отношении к блокаде может несколько оттолкнуть от Украины международных партнеров, но не на большое расстояние. Потому что другого выхода и альтернативы просто нет", — подытожил Владимир Горбач.

Напомним, директор соцслужбы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду", почему официальная блокада Донбасса серьезно тревожит сепаратистов.

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Горбач, эксперт, аналитик, Донбасс, блокада, обострение, Запад, Минские соглашения
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