Украина не верит в джентльменские соглашения и не будет разменной картой между США и Россией — МИД

Зеркаль отметила, что не верит больше в джентльменские соглашения, напомнив, что аннексией Крыма РФ нарушила Будапештский меморандум 1994 года

Украина должна иметь право голоса в любом соглашении, которое могут заключить Россия и Соединенные Штаты Америки , о прекращении насилия на Донбассе.Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Reuters, сообщает ТСН.

По ее словам, в Украине обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп устранит Киев от любых мирных переговоров, которыми он пытается улучшить отношения с Москвой.

"Поскольку мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим принимать в этом участие", — сказала заместитель министра.

Зеркаль также отметила, что не верит больше в джентльменские соглашения, напомнив, что аннексией Крыма Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина, Беларусь и Казахстан отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности. Она также повторила призыв президента Украины Петра Порошенко к Западу поддерживать санкции, введенные против России в 2014 году за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе.

"Это единственный инструмент, который мы все имеем, чтобы предотвратить в дальнейшем проявления агрессии Путина", — сказала она.

Напомним, ранее советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин заявил, что Россия и США не смогут заключить "большую сделку" по Украине без согласия Киева.