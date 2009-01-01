Украина передала в Совбез ООН обновленный проект резолюции по миротворцам на Донбассе

Страна уже передавала свою резолюцию насчет размещения миротворческого контингента, отметил Елисеев.

Миротворцы ООН, иллюстрация colonelcassad.livejournal.com

Заместитель главы Администрации президентаКонстантин Елисеев заявил, что украинская делегация в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на днях передала на рассмотрение партнерам из Совбеза обновленный проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

В то же время чиновник уточнил, что представители Украины уже передавали свою резолюцию насчет миротворческого контингента в 2016-м году.

"К сожалению, в то время она не вызвала ответной реакции и от партнеров, поскольку Российская Федерация заняла негативистскую позицию", — отметил замглавы ведомства.

Елисеев сказал, что "по поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам в Совете безопасности". "Конечно, мы готовы и дальше работать", — добавил он.

Напомним, 22 августа Петр Порошенко говорил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Позже президент России Владимир Путин утверждал, что согласен на размещение миротворцев только на линии разграничения и поручил МИД страны внести такую резолюцию на рассмотрение Совбеза ООН.

После этого постпред Украины при Организации Владимир Ельченко заявил, что государство может предложить в Организации свой вариант резолюции по миротворческой миссии, которая должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей РФ исключено.