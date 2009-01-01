Украина в Крыму на 20 квадратах

Украинский центр в Симферополе существует как незарегистрированная общественная организация, не связанная с РФ штампами и подписями.

Леонид Кузьмин читает "Кримську світлицю" facebook.com/molodewnii.souz

Полтора года в оккупированном Крыму действует Украинский культурный центр — помогает изучать украинскую историю и язык, готовиться к ВНО, проводит лекции на культурные и литературные темы, демонстрирует видеоматериалы. Во многом это ему удается не благодаря чему-то, а вопреки всему.

"Мы, наверное, безразличны Украине", — говорит один из основателей Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин. Он рассказывает о работе по сохранению украинской культуры на полуострове и молчании украинских депутатов в ответ на открытое обращение.

Секретная миссия: выучить украинский язык

Тарас Шевченко и Леся Украинка нашли скромное место — на полках небольшой библиотеки в 20 квадратных метрах в Украинском культурном центре в Симферополе. Рядом с классиками — современные авторы, переводная литература и детская.

Большинство книг — подарки жителей Крыма и собранные волонтерами издания. Есть и учебники, предоставленные Министерством образования Украины. Через волонтеров организаторы Центра обратились к чиновникам и попросили у них учебники по украинскому языку и истории Украины. "Наш запрос был удовлетворен полностью — мы получили порядка 40 книг", — констатирует Кузьмин.

Сегодня в библиотеке Центра — всего 800 экземпляров. Часть можно взять с полок, часть — хранится в нераспакованных ящиках.

"Около 300 экземпляров после переезда так и не распаковали. Полок для них не хватает. Поэтому мы очень нуждаемся в дополнительных стеллажах, — говорит представитель Центра. — А еще хорошо бы иметь письменную доску для проведения занятий по языку. Остальное у нас есть. В свое время переселенцы из Крыма подарили Центру проектор, старенький компьютер, колонки".

Украинский центр в Симферополе — сегодня, пожалуй, единственное место, где немногочисленным желающим помогут выучить украинский язык. Это не классические курсы, а, скорее, индивидуальные занятия для тех, кто хочет знать или не забывать язык.

"У нас есть преподаватель украинского языка, который не один год проработал в школе, готовил выпускников к сдаче ВНО, — объясняет Леонид. — Конечно, сейчас это больше языковой клуб — есть желание, мы встречаемся коллективом в пять-шесть человек и изучаем".

Надо сказать, что, по словам Кузьмина, в некоторых школах Крыма осталось изучение украинского языка. "Например, в бывшей украинской гимназии, — говорит он. — Есть и в некоторых других в качестве факультативов. Хотя, на самом деле, думаю, там таковые существуют, скорее, только на бумаге — занятия не проводятся. Да и как может происходить изучение языка, когда летом 2014 года большинство украинских учебников было вывезено на макулатуру, в том числе учебники языка".

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Леонид Кузьмин facebook.com/molodewnii.souz

Можно изучать украинский и индивидуально. "Среди крымчан есть те, кто хочет поступать в вузы на материковой части Украины, поэтому занимаются дистанционно, и не слишком афишируют свои планы. Не возьмусь говорить, что они опасаются давления соответствующих органов, но такие люди точно не найдут понимания у сверстников", — уверен Леонид. Оглашенная статистика регистрации для прохождения ВНО вскоре покажет, сколько имеется желающих из Крыма поступать в университеты Киева, Харькова, Херсона и других городов.

Кроме библиотеки и языковых курсов, в Украинском культурном центре проводятся лекции на исторические, культурные темы, по литературе, демонстрируются видеоматериалы. "Но это, скорее, не системная работа, а эпизодическая — мы проводим мероприятия к некоторым датам в украинской истории. Важно, что после появления помещения нам не нужно просить ни у кого разрешения для собраний и арендовать залы. Все желающие могут к нам прийти и просто поговорить — мы работаем каждый день".

Универсал Центральной Рады facebook.com/molodewnii.souz

Отчаянный шаг: попросить помощи у народных депутатов

Украинский центр в Крыму существует как незарегистрированная общественная организация, не связанная с РФ штампами и подписями. "Создана она путем уведомления о существовании. Только мы не имеем права от имени организации обращаться в государственные органы, местные органы. Фактически — мы клуб по интересам", — продолжает Леонид Кузьмин.

Источник финансирования — пожертвования. Но их размер с каждым месяцем сокращается. Сегодня ребята говорят, что не могут заплатить за аренду помещения — 5,5 тысяч гривен ежемесячно. "Нам сложно находить эту сумму. Среди нас нет представителей бизнеса, у большинства семьи и скромные зарплаты". Поэтому они пошли на рискованный шаг — обратились за помощью даже не к простым украинцам, а к парламентариям из депутатского объединения "Крым".

"Уверены, что найдем понимание среди людей, которые представляют и защищают интересы крымчан, — в частности написал в письме руководитель УКЦ. — Мы считаем, что не должны оставаться один на один с решением проблем, связанных с деятельностью Центра. Мы надеемся, что с вашей помощью сможем продолжить нашу деятельность и в 2017 году!".

"Разумеется, мы не можем рассчитывать на государственную поддержку, знаем, что существует Закон об оккупированных территориях, постановление Нацбанка о прекращении финансовой деятельности на временно оккупированных территориях. Россия тоже не позволит Украинскому центру, как и любому другому, получать финансирование из Украины", — осознают в Центре. Любая иностранная помощь, которая заходит в Крым не из России, рассматривается как нарушение российского законодательства. Человеку, получившему такую помощь, грозит не политическая статья Уголовного кодекса, а экономическая. Например, речь может идти об уклонении от уплаты налогов. Поэтому члены украинского объединения могут рассчитывать исключительно на добровольные пожертвования со стороны как народных депутатов, так и остальных украинцев.

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Упомянутое сообщение было разослано всем участникам парламентского объединения "Крым" на электронные почты, указанные на сайте Верховной Рады. Обещали даже отблагодарить откликнувшихся детскими рисунками — в Центре недавно проводился конкурс "Мечта маленького украинца". В результате ответ авторы обращения получили от двоих парламентариев. И только один народный депутат Украины — Юлий Мамчур — решил поддержать Центр не только на словах — пожертвовал сумму, которой удалось покрыть расходы на аренду помещения за неполный месяц. "Все остальные проигнорировали", — констатирует Леонид.

Жизнь в постоянном напряжении

"Мы не хвастаемся, что у нас крупная организация, наоборот — небольшая, которая занимается изучением украинской культуры. Наша аудитория — примерно 20 человек. Из них инициативных — шестеро", — говорит Леонид Кузьмин.

Леонид Кузьмин у памятника Тарасу Шевченко в Симферополе facebook.com/molodewnii.souz

Центр был открыт полтора года назад в здании церкви Киевского патриархата. Но вскоре то помещение пришлось покинуть и заняться поисками другого. С сентября 2016 года Украинский культурный центр обосновался практически в центре города — на улице Турецкой.

"Мы с ребятами решили организоваться после событий 9 марта 2015 года. Тогда в день рождения Тараса Шевченко в Симферополе были задержаны трое активистов", — продолжает Леонид.

Он — в прошлом преподаватель истории Украины в одной из симферопольских школ — один из них. Кузьмина задержала "полиция" после того, как в Гагаринском парке участники развернули крымско-татарский флаг и украинский с надписью "Крым — это Украина". На следующий день Леонид был уволен со школы. И вот уже два года он не может попасть на преподавательское место. "Сколько я ни оставлял свое резюме в техникумы, колледжи, результатов нет", — говорит он.

Леонид Кузьмин facebook.com/molodewnii.souz

"Затем были суды, которые затянулись до мая. За это время мы думали над объединением людей, которым интересна украинская культура, язык, история, традиции, — продолжает один из организаторов центра. — 7 мая 2016 года состоялась официальная презентация общества. Изначально нас было больше, но потом кто-то был вынужден уехать на материковую часть Украины, как Вельдар Шукурджиев или Максим Кузьмин, кто-то отошел из-за других соображений, иногда страха".

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Ребята, безусловно, заинтересованы, чтобы аудитория Центра расширялась. "Но происходит это очень медленно, что связано со многими факторами, в том числе и с подозрениями в нашу сторону, непониманием, хотя с самого основания мы решили не делать политических заявлений", — говорит Кузьмин.

В культурном центре даже нет национального стяга. "Флаг мы не можем вывесить, но есть куклы, сделанные своими руками в сине-желтых цветах, вышитый герб, разного стиля вышитые рушники. У нас же есть соседи по помещению, вдруг им это не понравится".

Надо сказать, что сегодня в Крыму почти невозможно существовать какой-либо организации официально, чтобы об этом не знало ФСБ или каким-то образом не пыталась влиять на ее деятельность.

И если о политике в культурном центре не думают, то о рекламе — наоборот. "Надо понимать, что мы здесь на полуострове живем в условиях, когда многие средства массовой информации нам недоступны или вообще заблокированы. Как о нас могут узнать? Мы уже даже пытались расклевать листовки с информацией о себе на досках объявлений: если из сотни тех, кто их прочитает, один придет – уже хорошо. Пытаемся клеить объявления о курсах украинского языка. Но знаете, что мы заметили? Кто-то их очень быстро срывает. После поклейки на следующее утро прошелся, ни одного не нашел. А вот о купи-продай висят на тех же местах. То ли дворники перестраховываются, то ли еще какие-то люди".

Украинцы в Крыму — это, скорее, оксюморон, чем констатация факта. Оккупационные власти желают ничего не слышать об этнических украинцах, проживающих на полуострове. И, конечно же, на них давят.

Леонид Кузьмин (справа) с единомышленником в день рождения Кобзаря facebook.com/molodewnii.souz

В январе 2017 года у членов общественной организации были проведены обыски — представители ФСБ пришли в квартиру активистов Андрея Виноградова и Натальи Харченко. Причина — подозрения в экстремизме. У них изъяли оргтехнику, проводится проверка. А еще намекнули, что супругам было бы лучше покинуть полуостров.

"Страшно было в первое время, — говорит тем временем Леонид Кузьмин. — Потом выработался иммунитет что ли, привычка. Понятно, что мы опасаемся, что может что-то произойти. Мы никакие не герои, а обычные люди, которые понимают, что с каждым из нас может что-то произойти. Мы стараемся придерживаться элементарных мер предосторожности — удаляем СМС-сообщения, не называем людей по именам, удаляем переписку. Если вы смотрели наши странички, то мы даже фото с лицами наших посетителей не выкладываем, а только тех отдельных, кто сами пожелают. Мы просто так людей подставить не можем, потому что мало ли что завтра произойдет — за картинку в Facebook могут привлечь. Понимаем это и когда пытаемся подавать заявку на проведение какого-то митинга. После заявления нас вызывают в прокуратуру, возможно, в центр противодействия экстремизму и на беседу в ФСБ. И понятно, что нам в итоге ничего не разрешают делать на улице. Все, что можно, только в закрытом помещении. Я так понимаю из общения с коллегами из Росси, что есть такая практика: разговаривайте себе за закрытыми дверями в комнате, наружу не высовывайтесь. Периодически к нам приходят странные люди, но я не могу утверждать, кто это конкретно — следят, чем мы тут занимаемся".

Татьяна Катриченко

Фото: facebook.com/molodewnii.souz