Украинцы уже могут ездить в Турцию по ID-картам

В турецкое государство на новых условиях прибыли наши соотечественники.
Об этом в Twitter написал посол Украины в турецком государстве Андрей Сибига.
Позже диплотам сообщил, что в Турцию на новых условиях уже прибыли наши соотечественники.
"Соглашение о взаимных поездках граждан UA и ТR по ID-картами с 1.06.2017 вступает в силу", — говорится в сообщении.
Напомним, 14 марта Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам. Люди будут иметь возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на украинской и турецкой территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.