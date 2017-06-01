Украинцы уже могут ездить в Турцию по ID-картам

В турецкое государство на новых условиях прибыли наши соотечественники.

Флаги Украины и Турции, иллюстрация фото: zn.ua

С четверга, 1 июня, украинцы могут ездить в Турцию на основании

Об этом в Twitter написал посол Украины в турецком государстве Андрей Сибига.

Позже диплотам сообщил, что в Турцию на новых условиях уже прибыли наши соотечественники.

"Соглашение о взаимных поездках граждан UA и ТR по ID-картами с 1.06.2017 вступает в силу", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам. Люди будут иметь возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на украинской и турецкой территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.