Украинский генерал о российских офицерах в миссии ОБСЕ: сотрудники разведки и ФСБ

В ОБСЕ из 652-х наблюдателей 39 — россияне, рассказал Кременецкий.

Офицеры РФ в миссии ОБСЕ являются сотрудниками ФСБ, заявил Кременецкий lenta.ru

На Донбассе российские офицеры, которые работают в составе мониторинговой миссии ОБСЕ являются кадровыми сотрудниками Главного разведывательного управления или ФСБ России.

Об этом заявил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор ВСУ Борис Кременецкий в интервью "Украинской правде".

"Я уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ — это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ. Другого там просто быть не может. Но они — члены миссии, поэтому пользуются всеми привилегиями и авторитетом, которым пользуются наблюдатели ОБСЕ, независимо от национальности. Поэтому мы не можем с формальной точки зрения спрашивать его, из какой он страны. Это может быть Джон Смит, но русский по национальности. Или это может быть Иван Иванов, болгарин, американец или кто угодно", — подчеркнул Кременецкий.

По его словам, в одном из случаем был вычислен один из наблюдателей, который по документам является представителем европейской страны, но защищал в Санкт-Петербурге работу на тему "Борцы за свободу Донбасса".

"В ОБСЕ из 652-х наблюдателей 39 — россияне. Но у нас нет гарантий, что другие страны не могут предоставлять информацию. Есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях. Но если мы замечаем какого-то наблюдателя по подозрительным делам, мы об этом информируем", — добавил генерал-майор.

Напомним, ранее СБУ разоблачила офицера-предателя, который продавал служебные документы российской разведке.