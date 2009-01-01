Устранение Путина может совпасть с пиком падения российской экономики — Чубаров

Единственной панацеей для того, чтобы соседи РФ перестали бояться возможного нападения Москвы, является распад России, заявил нардеп.

Владимир Путин Reuters

Не исключено, что даже после смерти президента РФ Владимира Путина политика Кремля по отношению к соседним странам не изменится.

Об этом заявил в комментарии изданию "Гордон" глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров.

"Мне бы хотелось, чтобы физическая кончина или устранение Путина совпало с пиком падения российской экономики. И совокупность этих двух факторов позволила нам надеяться на возвращение России как минимум в рамки международного права. Хотя это тот случай, когда горбатого могила исправит. Поэтому единственной панацеей для того, чтобы соседи РФ перестали бояться возможного нападения Москвы, является распад России. Это последнее имперское образование, оставшееся в наше время", — подчеркнул Чубаров.

Напомним, ранее Жебривский назвал главную цель Путина на Донбассе.