В Генштабе рассказали чиновникам НАТО о возможных сценариях войны на Донбассе

Муженко отметил единство высших военных руководителей НАТО в понимании опасности, которую представляет сегодня РФ для Европы.

Муженко на встрече с представителями НАТО. Facebook.com

Военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях

Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко на встрече в Брюсселе с высокопоставленными чиновниками альянса, говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Во время встреч с высокопоставленными чиновниками НАТО, Муженко обсудил вопросы сотрудничества и поддержки Украины и рассказал им о потенциальном развитии военной ситуации на Донбассе.

"Мы довели до начальников генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи Украине", — сказал Муженко.

Он также отметил единство высших военных руководителей, которые входят в военный комитет НАТО в понимании опасности, которую представляет сегодня Россия для Европы.

Кроме того, он встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, председателем военного комитета НАТО генералом Петером Павелом, главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.