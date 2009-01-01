В Кабмине рассчитали, когда Россия уйдет с Донбасса

По мнению Грымчака, последний бой за Украину будет, видимо, в ноябре.

Российская Федерация уйдет с оккупированного Донбасса уже в 2018 году.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Гримчак в эфире "5 канала".

"По расчетам, в 2018 году Россия уйдет. Причем, при своих расчетах, что-то похожее на те санкции, которые уже были подписаны и почти вступили в силу, на это тоже был расчет. Нечто подобное будет", — сказал он.

По мнению Грымчака, есть подозрение, что последний такой бой за Украину будет, видимо, в ноябре.

"Это когда Россия попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить с Донбасса", — добавил он.

Напомним, ранее военный эксперт Константин Машовец заявил, что на Донбассе уже четко определилась тенденция к поражению пророссийских боевиков, и если эта динамика сохранится — Украина сможет восстановить юрисдикцию над оккупированными территориями.

Видео: 5 канал