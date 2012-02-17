В Киеве жители спального района перессорились из-за коз

Выгул рогатого скота посреди спального района привел к конфликту между горожанами
Такое сообщение опубликовал портал "ТСН".
По словам местных жителей, козы невозбранно пасутся среди многоэтажек, объедая не только всю окрестную зелень, но и мусорные свалки. Вообще они живут в единственном частном доме, который остался в яме между высоток.
Некоторые жители многоэтажек откровенно негодуют по поводу такого соседства, а другие - покупают молоко у хозяев и подкармливают животных.
По словам хозяйки коз Наталии, животные жили в этом дворе еще задолго до строительства многоэтажек, поэтому и гуляют, где хотят.
"Люди сами же их и распустили. Если бы гоняли - они бы и не подходили. Угощают лакомством, фотографируются, а потом идут жаловаться", - сказала она.
Напомним, ранее ученые доказали, что козлята могут блеять на разных "диалектах".