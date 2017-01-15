В Минобороны назвали число погибших и раненых силовиков, опубликована карта зоны АТО

Противник резко увеличил количество и мощность обстрелов из тяжелого вооружения.

Вражеская артиллерия на Донбассе stainlesstlrat.livejournal.com

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 3 — получили ранения.

Об этом сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Противник резко увеличил количество и мощность обстрелов из тяжелого вооружения. Противник применял минометы и пушки на Бахмутской трассе и в Новозвановке. По нашим позициям выпущено более 130 мин и снарядов. 3/4 этого смертоносного металла пришлось на Крымское, причем этот обстрел был очень мощным — он длился всего 30 минут, таким образом со стороны НВФ стреляли не менее 1120 мм минометная и 1152 мм артиллерийская батарея.

Больше всего обстрелов вчера было по-прежнему, в Попаснянском районе. Также противник нарушил режим тишины в Станице Луганской и Лобачево.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов, в частности половина — из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении, как и в прошлые дни, боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. В Зайцево и Авдеевке произошла серия длительных перестрелок между силами АТО и противником.

Также на Светлодарской дуге (как на передовой, так и в ближнем тылу), под Горловкой, в Авдеевке и окрестностях враг применял тяжелое вооружение. На других рубежах на участке фронта Луганское — Авдеевка также неспокойно.

В г. Железное Торецкого горсовета вражеский снаряд попал в жилой район. В домах повреждены окна и электросети.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, в частности треть — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении спокойных мест на фронте нет, — боевики нарушают режим тишины и днем, и ночью. Вечером в Марьинке и соседнем с. Славное зафиксировано несколько мощных минометных обстрелов со стороны НВФ. Впрочем, как и ранее, основные боевые действия ведутся на участке фронта Павлополь — Широкино.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в частности 1/6 — из тяжелого вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики расширяют географию боев и настроены на эскалацию конфликта: карта зоны АТО.