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В Минобороны рассказали о раненых силовиках на Донбассе, опубликована карта зоны АТО

Сегодня, 13:17

Продолжаются агрессивные действия противника под Авдеевкой.

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Вражеская артиллерия на Донбассе stainlesstlrat.livejournal.com
На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения.

Такие факты обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении в Крымском вчера состоялся 20-минутный обстрел со стороны противника. Оккупанты использовали миномет и ПТРК.

Также серия вражеских провокаций произошла в Попаснянском районе. Она началась еще утром, а во второй половине дня боевики увеличили интенсивность ведения огня. Еще один вражеский обстрел произошел в Станице Луганской.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении противник совершил 8 обстрелов.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге вчера было спокойно. В Новолуганском впервые за значительный промежуток времени состоялся 1 вражеский обстрел. В Зайцево и Верхнеторецком оккупанты активно применяли минометы — как в светлое, так и в темное время суток.

Продолжаются агрессивные действия противника под Авдеевкой.

Оккупанты, как и раньше, активизируются во второй половине дня, ведя мощные многочасовые минометные и танковые обстрелы, а также продолжают обстрелы на флангах примерно такой же интенсивности.

Количество выпущенных боеприпасов при этом идет на сотни.

Вражеские снаряды попали в два жилых дома Авдеевки. В результате одного из этих инцидентов произошли значительные разрушения двух этажей многоэтажного дома, возник пожар. Два человека, в том числе 1 несовершеннолетний, получили травмы. Никто не пострадал. Правоохранители и врачи продолжают оказывать квалифицированную помощь лицам, продолжающим страдать от варварских действий российско-оккупационных войск.

В донецком аэропорту также вчера было неспокойно.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 14 — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении обострилась обстановка в Волновахском районе. Сразу несколько позиций наших войск (Трудовое, Старогнатовка, Новогригорьевка) были обстреляны из вражеских орудий и минометов. При этом снарядами было повреждено несколько единиц автотехники ВСУ. Все эти обстрелы произошли в темное время суток.

Также сохраняется неспокойная ситуация на юге области. Противник продолжает агрессивные действия на участке фронта Павлополь — Широкино и регулярно применяет минометы и бронетехнику.

В Красногоровке вчера произошел традиционной вечерний минометный обстрел со стороны НВФ. Также боевики открывали огонь по КПВВ "Марьинка".

Всего вчера на Мариупольском направлении противник совершил 35 обстрелов.

Карта, АТО, 18.02.17, СНБО
mediarnbo.org

Напомним, что в результате вражеского обстрела Авдеевки были ранены два подростка.

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Украина, военные, карта
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