В Минобороны рассказали о раненых силовиках на Донбассе, опубликована карта зоны АТО

Продолжаются агрессивные действия противника под Авдеевкой.

Вражеская артиллерия на Донбассе stainlesstlrat.livejournal.com

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения.

Такие факты обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении в Крымском вчера состоялся 20-минутный обстрел со стороны противника. Оккупанты использовали миномет и ПТРК.

Также серия вражеских провокаций произошла в Попаснянском районе. Она началась еще утром, а во второй половине дня боевики увеличили интенсивность ведения огня. Еще один вражеский обстрел произошел в Станице Луганской.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении противник совершил 8 обстрелов.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге вчера было спокойно. В Новолуганском впервые за значительный промежуток времени состоялся 1 вражеский обстрел. В Зайцево и Верхнеторецком оккупанты активно применяли минометы — как в светлое, так и в темное время суток.

Продолжаются агрессивные действия противника под Авдеевкой.

Оккупанты, как и раньше, активизируются во второй половине дня, ведя мощные многочасовые минометные и танковые обстрелы, а также продолжают обстрелы на флангах примерно такой же интенсивности.

Количество выпущенных боеприпасов при этом идет на сотни.

Вражеские снаряды попали в два жилых дома Авдеевки. В результате одного из этих инцидентов произошли значительные разрушения двух этажей многоэтажного дома, возник пожар. Два человека, в том числе 1 несовершеннолетний, получили травмы. Никто не пострадал. Правоохранители и врачи продолжают оказывать квалифицированную помощь лицам, продолжающим страдать от варварских действий российско-оккупационных войск.

В донецком аэропорту также вчера было неспокойно.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 14 — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении обострилась обстановка в Волновахском районе. Сразу несколько позиций наших войск (Трудовое, Старогнатовка, Новогригорьевка) были обстреляны из вражеских орудий и минометов. При этом снарядами было повреждено несколько единиц автотехники ВСУ. Все эти обстрелы произошли в темное время суток.

Также сохраняется неспокойная ситуация на юге области. Противник продолжает агрессивные действия на участке фронта Павлополь — Широкино и регулярно применяет минометы и бронетехнику.

В Красногоровке вчера произошел традиционной вечерний минометный обстрел со стороны НВФ. Также боевики открывали огонь по КПВВ "Марьинка".

Всего вчера на Мариупольском направлении противник совершил 35 обстрелов.

Напомним, что в результате вражеского обстрела Авдеевки были ранены два подростка.