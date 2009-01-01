В Минске контактная группа договорилась об очередном отводе вооружения на Донбассе

Сегодня было достигнуто соглашение об отводе всего вооружения, сообщил Сайдик.

Отвод вооружения на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигнуто соглашение об отводе до 20 февраля от линии разграничения всего вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Сегодня было достигнуто соглашение об отводе всего вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, до 20 февраля", — сказал он.

Отметим, что 12 февраля 2015 года в Минске Контактная группа подписала "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", которым, среди прочего, предусмотрено прекращение огня и "отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У")".

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по Донбассу, призвала стороны конфликта отвести тяжелое вооружение от линии разграничения до 5 февраля.