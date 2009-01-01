В Москве суд арестовал "украинских шпионов"

Долгополова и его приятельницу подозревают в государственной измене.
Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.
В то же время агентство уточнило, что против граждан России начато дело по ст. 275 (государственная измена) УК страны.
"Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что в Симферополе задержали Дмитрия Долгополова, который проходил военную службу в Крыму, и его приятельницу Анну, их подозревают в "шпионаже в пользу Украины".
В ФСБ утверждали, что задержанные "собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота".
Позже пресс-секретарь Генштаба Вооруженных Сил украинского государства Владислав Селезнев сообщил, что Дмитрий Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году предал присягу и пополнил ряды российской армии.