В Москве суд арестовал "украинских шпионов"

Долгополова и его приятельницу подозревают в государственной измене.

Судейский молоток, иллюстрация delate.info

В Москве окружной военный суд арестовал задержанных вроссиян-"украинских шпионов" — военного Дмитрия Долгополова и его приятельницу Анну Сухоносову.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

В то же время агентство уточнило, что против граждан России начато дело по ст. 275 (государственная измена) УК страны.

"Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержали Дмитрия Долгополова, который проходил военную службу в Крыму, и его приятельницу Анну, их подозревают в "шпионаже в пользу Украины".

В ФСБ утверждали, что задержанные "собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота".

Позже пресс-секретарь Генштаба Вооруженных Сил украинского государства Владислав Селезнев сообщил, что Дмитрий Долгополов служил в ВСУ, но в 2014 году предал присягу и пополнил ряды российской армии.