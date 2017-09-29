Задержанным в Крыму россиянином оказался предатель Украины, опубликованы фото и видео

Задержанный в оккупированном Крыму сотрудниками ФСБ России Дмитрий Долгополов ранее служил в Вооруженных силах Украины, а в 2014 году предал присягу и перешел на службу в российскую армию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в Facebook.

"Еще один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в Артиллерийском дивизионе 406 обаг в Симферополе), в 2014-м предал Присягу и перешел на службу к оккупантам, там больше денег платили. Сейчас задержан ФСБ", — написал он.

Санкция статьи 275 УК РФ, по которой задержали Долгополова, предполагает лишение свободы на срок до 20 лет.

Стоит отметить, что профиль Долгополова есть и в базе сайта "Миротворец", где он отмечен как предатель Родины.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала в Симферополе гражданина России Дмитрия Долгополова, который проходит военную службу в оккупированном Крыму, и его приятельницу Анна, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Фото; видео: ТВ Центр