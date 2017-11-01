В НАТО недовольны выполнением Украиной годового плана

По словам Пристайко, задержка с выполнением программы вызвана тем, что в ГНП прописаны слишком амбициозные задачи.

twitter.com/APUkraine Североатлантический альянс недоволен тем, как Киев выполняет Годовую национальную программу (ГНП) — документ, определяющий перечень и скорость реформ для дальнейшего сближения Украины с НАТО.

Об этом рассказал представитель Украины в Альянсе Вадим Пристайко, пишет Европейская правда.

"Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год, то есть не первая годовая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее", — признал дипломат.

По его словам, об этом руководство альянса сообщило, в частности, вице-премьеру Иванне Климпуш-Цинцадзе во время ее визита в Брюссель на этой неделе.

По словам Пристайко, задержка с выполнением вызвана в частности тем, что в ГНП прописаны слишком амбициозные задачи.

"Программа грандиозная по размеру и объемам обязательств. Мы берем на себя слишком амбициозные задачи, которые потом не способны выполнять. Мы порой забываем, что каждое задание должно иметь ресурс – человеческий и денежный. К сожалению, мы порой берем обязательства, не выделяя для него ресурсы", — рассказал представитель Украины в Альянсе. Он также подчеркнул, что Украина не отказывается от обязательств по адаптации стандартов НАТО.

"Мы работаем, замечания приняты, и мы намерены улучшить программу на следующий год", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО, страна не пожалеет усилий.

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