В Раде инициировали обращение к Европе с просьбой заблокировать "Северный поток-2"

Руководитель фракции "Народный фронт" заявил, что газ является политическим оружием Кремля.

"Сегодня мы зарегистрируем это постановление. Строительство еще одной ветки газопровода дополнительно подорвет стабильность и безопасность Европы. Наученные горьким опытом, мы должны без конца повторять европейским коллегам, что российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля", - заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

Он также отметил важность подписанного заявления спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины относительно газопровода.

"Мы приветствуем подписание совместного заявления руководителями парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины относительно газопровода "Северный поток-2", - отметил руководитель фракции "Народный фронт", напомнив, что в 2014 году правительством Арсения Яценюка было принято решение подать иск к "Газпрому".

"Нафтогаз" получил две победы и сэкономил стране 60 млрд долларов. И наконец наши европейские коллеги осознали, что для России газ – это оружие и предмет шантажа", - подчеркнул Бурбак.

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Он также добавил, что с миссией убеждать европейских коллег о недопущении строительства "Северного пролив – 2" в Страсбург выехал и руководитель "Нафтогаза".

"Европа должна понять, что "Северный поток" это лишь очередная газовая удавка, которая Россия забрасывает на Европу. Обращаемся к вам, господин Председатель, поставить на рассмотрение Постановление во время этой пленарной недели", - обратился руководитель фракции спикера парламента.