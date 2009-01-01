В разведке ответили КГБ Беларуси: Шаройко не причастен к шпионской деятельности

Посол Украины также Игорь Кизим отреагировал на обвинение Комитета государственной безопасности Беларуси.

В 2009 году Шаройко был уволен с военной службы detector.media

Задержанный КГБ Беларуси украинский журналист Павел Шаройко не является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и не причастен к шпионской деятельности.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью ГУР Минобороны.

"20 ноября белорусские средства массовой информации распространили заявление официального представителя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к созданию агентурной сети и ведению разведывательной деятельности на территории Республики Беларусь. Также в указанном заявлении отмечается, что Павел Шаройко признался, что является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности. Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После увольнения Шаройко работал по ранее полученной специальности - журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

В свою очередь, посол Украины также Игорь Кизим отреагировал на обвинение Комитета государственной безопасности Беларуси касательно шпионской деятельности задержанного украинского журналиста Павла Шаройко.

В комментарии белорусскому изданию TUT.BY посол заявил, что правоохранители не предоставили каких-либо доказательств.

"Я внимательно ознакомился с материалами брифинга, проведенного КГБ. У меня возникает несколько вопросов. Что за агентурная сеть? Почему сообщается только о задержании Павла и неназванного белоруса? Если это сеть, то там должно быть много участников. Второе - почему не приведены какие-либо доказательства — например, фото- или видеоматериалы?" — сказал Кизим.

Дипломат рассказал, что утром 25 октября Шаройко заходил в посольство Украины — его супруга работает в дипломатической миссии вольнонаемным сотрудником. Потом журналиста задержали.

"Говорят, взяли с поличным - где кадры оперативной съемки? Момент задержания?" — добавил посол.

Он также скептически отнесся к информации КГБ о том, что Шаройко дал признательные показания.

"Простите, я не хочу комментировать работу спецслужб. Я не знаю, как работают спецслужбы Беларуси, но я знаю, как они работали в советские времена… На следующей встрече консул уточнит у Павла все детали, и тогда можно будет говорить о том, как это признание было сделано", — отметил Кизим.

Посол Украины также прокомментировал замечание официального представителя КГБ о договоренности не предавать огласке факт задержания Шаройко.

"Это не работает в случае с журналистом. Ведь корреспондент не может просто исчезнуть — его коллеги, руководство начнут разыскивать человека. Что же касается моего молчания, то я искренне надеялся на то, что эта ситуация, это недоразумение разрешится", — пояснил дипломат.

Он также рассказал, что украинская сторона по просьбе белорусской отозвала из Минска первого секретаря посольства Украины Игоря Скворцова. По словам посла, Скворцов покинул Беларусь после 25 октября, но конкретную дату не уточнил.

В ближайшее время посольство намерено работать над тем, чтобы к Павлу Шаройко вновь допустили консула и супругу журналиста.

"Мы уже обращались с просьбой пустить к нему жену. Но нам сказали, что "в этом нет необходимости", — дополнил посол.

Отвечая на вопрос, могло ли задержание Шаройко стать одной из тем беседы президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко 2 ноября, Игорь Кизим признался, что не может этого исключать.

"Информацию о Павле Шаройко я передал в МИД Украины. Был ли поставлен в известность глава государства — не могу утверждать или исключать", — сказал посол.

Напомним, ранее стало известно, что 25 октября в Минске КГБ Беларуси задержал собственного корреспондента "UA: Украинское радио" в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Шаройко. По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь.

Сегодня, 20 ноября, в КГБ Беларуси заявили об "убедительных доказательствах шпионской деятельности" Шаройко в Беларуси и создании им агентурной сети.