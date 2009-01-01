В России незаконно осужденного Клыха вернули в тюрьму — правозащитница

Вчера украинца посетил адвокат, отметила Томак.

Станислав Клых radiosvoboda.org

незаконно осужденного украинца, члена УНА-УНСОвернули в тюрьму, расположенную в Верхнеуральске.

Об этом сокоординатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак написала на своей странице в Facebook.

В то же время активистка уточнила, что 7 сентября нашего соотечественника посетил местный юрист.

"… его посещал местный адвокат, который занимается Станиславом (контролирует состояние, условия содержания и т.п.) по просьбе челябинских правозащитников, к которым, в свою очередь, обратилась мама Станислава Клыха Тамара Ивановна", — отметила она.

По данным УНИАН, 5 сентября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Клых находится в психиатрической больнице в Магнитогорске.

Напомним, в мае 2016 года в Чечне (входит в состав РФ) судья верховного суда республики Вахит Исмаилов приговорил Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы. Позже член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что украинец сошел с ума из-за пыток.