В штабе АТО обвинили боевиков: откровенно игнорируют Минские соглашения

Сегодня на Донбассе террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

Во вторник, 27 декабря, вс начала суток и до 18 часов боевики 29 раз обстреляли позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, террористы продолжают откровенно игнорировать Минские соглашения.

"На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов обстреляли Широкино", — отметили в пресс-службе.

Последний населенный пункт, Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь противник атаковал из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкино также работал снайпер.

На Донецком направлении под огонь из 82-мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны Луганское, Зайцево, Невельское и поселок Мироновский.

"На Луганском — из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку", — добавили в штабе.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что боевики могут устроить провокации на новогодние и рождественские праздники. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України