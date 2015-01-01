В штабе АТО обвинили боевиков: откровенно игнорируют Минские соглашения

Сегодня на Донбассе террористы открывали огонь из разного оружия.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
По его данным, террористы продолжают откровенно игнорировать Минские соглашения.
"На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов обстреляли Широкино", — отметили в пресс-службе.
Последний населенный пункт, Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь противник атаковал из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкино также работал снайпер.
На Донецком направлении под огонь из 82-мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны Луганское, Зайцево, Невельское и поселок Мироновский.
"На Луганском — из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку", — добавили в штабе.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что боевики могут устроить провокации на новогодние и рождественские праздники. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.