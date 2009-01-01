В штабе АТО рассказали, где вчера на Донбассе было неспокойно

На востоке нашей страны за сутки террористы почти 20 раз открывали огонь.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что наиболее неспокойно было на Донецком направлении, а на Луганском сохранялась "тишина".
"Противник продолжил одиночные провокационные обстрелы наших позиций вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения", — отметили в пресс-службе.
На Донецком направлении после 18 часов террористы из гранатометов открывали огонь по позициям в Авдеевской промзоне и возле шахты "Бутовка", на подступах к Зайцево и Каменке применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
На Приморском направлении активность злоумышленников была зафиксирована только на окраинах Водяного, там они трижды обстреляли опорные пункты из крупнокалиберного пулемета.
"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Большинство обстрелов были недолгими и имели четко выраженный провокационный характер", — добавили в штабе.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.