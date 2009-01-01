В штабе АТО рассказали, где вчера на Донбассе было неспокойно

На востоке нашей страны за сутки террористы почти 20 раз открывали огонь.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 30 августа, вбоевики 19 раз нарушили, обстреляв украинских воинов, потерь среди наших бойцов нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наиболее неспокойно было на Донецком направлении, а на Луганском сохранялась "тишина".

"Противник продолжил одиночные провокационные обстрелы наших позиций вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения", — отметили в пресс-службе.

На Донецком направлении после 18 часов террористы из гранатометов открывали огонь по позициям в Авдеевской промзоне и возле шахты "Бутовка", на подступах к Зайцево и Каменке применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Приморском направлении активность злоумышленников была зафиксирована только на окраинах Водяного, там они трижды обстреляли опорные пункты из крупнокалиберного пулемета.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Большинство обстрелов были недолгими и имели четко выраженный провокационный характер", — добавили в штабе.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України