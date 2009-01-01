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В штабе АТО рассказали, где вчера на Донбассе было неспокойно

Сегодня, 08:20

На востоке нашей страны за сутки террористы почти 20 раз открывали огонь.

Боевики
Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters
За прошлые сутки, 30 августа, в зоне АТО на Донбассе боевики 19 раз нарушили "режим тишины", обстреляв украинских воинов, потерь среди наших бойцов нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наиболее неспокойно было на Донецком направлении, а на Луганском сохранялась "тишина".

"Противник продолжил одиночные провокационные обстрелы наших позиций вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения", — отметили в пресс-службе.

На Донецком направлении после 18 часов террористы из гранатометов открывали огонь по позициям в Авдеевской промзоне и возле шахты "Бутовка", на подступах к Зайцево и Каменке применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Приморском направлении активность злоумышленников была зафиксирована только на окраинах Водяного, там они трижды обстреляли опорные пункты из крупнокалиберного пулемета.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Большинство обстрелов были недолгими и имели четко выраженный провокационный характер", — добавили в штабе.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Авдеевка, промзона, тишина
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