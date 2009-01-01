В штабе АТО рассказали плохие новости с Донбасса

Вчера на востоке нашей страны террористы более десяти раз открывали огонь.

Каска, иллюстрация Facebook.com

за прошлые сутки, 31 октября, боевики 17 раз нарушили, в частности, открывали огонь из запрещенноготяжелого вооружения, погиб один украинский воин, пятеро — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы для подавления активности противника 13 раз стреляли из пехотного вооружения.

На Приморском направлении террористы вечером почти два часа били из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкино. Воины открывали ответный огонь, в результате противостояния ранены трое из них.

На Луганском направлении злоумышленники ночью выпустили пять 120-мм мин у села Орехово, а на Донецком под вражеским огнем из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции армии на подступах к Авдеевке, Луганскому и Зайцево.

Ранее СМИ писали, что 31 октября в зоне АТО в результате боевых действий возле донецкого аэропорта погиб грузин-доброволец полка "Азов" Георгий Саралидзе. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Військове телебачення України