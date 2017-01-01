В США обвинили Россию в запугивании наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине является критически важным компонентом.

РФ обвинили в запугивании наблюдателей ОБСЕ OSCE/Evgeniy Maloletka

Россия продолжает запугивать и мешать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности.

Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан.

"Специальная мониторинговая миссия в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия", — подчеркнул представитель США.

Он подчеркнул, что Миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, "в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ", — сообщает "Укринформ".

Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата.

"Однако, очевидно, что СММ увеличилась и поэтому требует организационных реформ", — отметил американский представитель.

В этой связи он призвал председательствующую в Организации Италию "возглавить усилия по интеграции и улучшения функций безопасности СММ, проведения операций и управления".

Напомним, ранее в ОБСЕ сделали пессимистическое заявление по Донбассу.