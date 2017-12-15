Насилия становится все больше. В ОБСЕ сделали пессимистическое заявление по Донбассу

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что после 3,5 лет конфликта на Донбассе стороны отдалились от его решения больше, чем когда-либо.

Противостоянию не видно конца в обозримом будущем, насилия становится все больше, а Минских соглашений придерживаются все меньше, рассказал он на брифинге, пишет УНИАН.

"К сожалению, после 3,5 лет на сегодняшний день мы отдалились от решения конфликта больше, чем когда-либо… Стороны нисколько не приблизились к открытию дополнительных КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда — Ред.),… не приблизились к прекращению насилия", — отметил Хуг.

Напомним, в начале декабря президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014 года) погибли более 2 тыс. 750 защитников нашей страны, они "отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена".