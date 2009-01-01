В США урезонили Россию. Признание "документов" боевиков на Донбассе противоречит Минску

Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожно, говорится в заявлении посольства США.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожно и противоречит согласованным целям Минска", — говорится в сообщении.

Посольство США также выразило обеспокоенность активизацией боевых действий и восстановлением использования "Градов" на линии соприкосновения и призвало к отводу тяжелого вооружения для содействия устойчивому прекращению огня на Донбассе.

Напомним, 18 февраля Кремль обнародовал указ за подписью президента РФ о признании на территории Российской Федерации "документов", выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.