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Вадим Рабинович: из-за Минобразования через два года только 15% студентов будут получать стипендии

Сегодня, 21:06

Это может привести к тому, что талантливые дети из необеспеченных семей не смогут получить высшее образование, говорит лидер партии "За життя".

Вадим Рабинович
Вадим Рабинович УНИАН
Глава партии "За життя" Вадим Рабинович прокомментировал изменения, которые приняло Министерство образования.

Народный депутат в эфире канала NewOne заявил о том, что в стране резко уменьшится количество студентов, которые будут получать стипендию, сообщает РБК-Украина.    

С 2017 года в Украине разделят стипендии на академические и социальные. Первые, за успехи в учебе, составят до 2360 гривен, вторые, 1100 гривен, получат те, кто живет в необеспеченных семьях.

"Заложена такая система, что сегодня максимум 50% студентов будут получать стипендии. Но хуже другое: что до 2019 года количество стипендиатов должно уменьшиться до 15%", — комментирует Вадим Рабинович решение Министерства образования.

По словам лидера партии "За життя", это может привести к тому, что талантливые дети из необеспеченных семей не смогут получить высшее образование.  

"Сегодня максимальное количество украинских парней и девушек учатся в Польше, много в Венгрии. От нас уходит самый лучший, самый сильный потенциал. И наша власть этого не понимает, — возмущается Вадим Рабинович, призывая студентов организовывать протесты. — Дорогие студенты, не смотрите на это все спокойно, не давайте себя как баранов вести, куда они хотят. Формируйте группы, которые, если надо, будут выходить на улицы, к Министерству образования!"

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