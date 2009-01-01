Венгрия хочет обвинить Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС из-за "образовательного" закона

Венгрия считает, что Украина отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык при получении образования в возрасте от 10 лет.

Венгрия будет инициировать рассмотрение вопроса нарушения Украиной Соглашения об ассоциации из-за закона "Об образовании" на следующем заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС.

Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сказал в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, пишет УНИАН.

"От того времени, как украинский парламент принял закон "Об образовании", ... в соседних с ЕС странами является грубое нарушение прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык во время получения образования в возрасте от 10 лет. Это — грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения о ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной мы должны поставить этот вопрос на повестку дня, чтобы решить ситуацию, поскольку это очень неординарно", — отметил он.

Следующее заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС запланировано на декабрь этого года.

Ранее ожидалось, что Венгрия поставит этот вопрос сегодня во время заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в рубрике "разное".

Напомним, Экс-министр иностранных дел Швеции, член Евросовета по внешним связям Карл Бильдт заявил, что Венгрия играет в грязную националистическую политику.

10 октября Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран — Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Урок украинского для венгров, или На западном фронте — без перемен".