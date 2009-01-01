Визит Трампа в Европу дает возможность закончить войну в Украине

Советник Обамы заявил, что Трампу во время визита в Европу, нужно иметь четкую политику в отношении Украины.

Дональд Трамп. Reuters

Такое мнение высказал бывший специальный помощник президента Барака Обамы по делам национальной безопасности Чарльз Купчан, пишет Inopressa со ссылкой на британское издание Financial Times.

По его словам, Трампу во время своего первого международного делового турне, особенно в Европу, нужно иметь в своем распоряжении четкую политику в отношении Украины.

Как утверждает Купчан, есть пять решающих составляющих для дипломатического решения конфликта в Украине.

"Во-первых, Вашингтон должен играть прямую роль в переговорах и реализации Минских соглашений", — считает американский политолог, добавляя, что первым шагом администрации Трампа в этом направлении должно стать назначение специального представителя на этих переговорах.

"Во-вторых, Трамп должен поддерживать санкции против России, пока она не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений, а также убедить европейских партнеров делать то же самое", — говорится далее.

" В-третьих, России надо дать понять, что она должна прекратить насилие на Донбассе до того, как Украина предоставит автономию региону. Россия тем временем настаивает на первом шаге от украинской власти, при этом хорошо понимая, что последняя никогда не пойдет на такое решение в то время, когда на востоке страны ежедневно погибают украинские солдаты", — говорится в статье.

"В-четвёртых, при условии, что Москва выполнит требования, украинский парламент должен "продвинуться" с необходимым, согласно Минским соглашениям, законодательством, включая законы о выборах на Донбассе, региональную автономию Донбасса после выборов и амнистии для большинства сепаратистов", — пишет экс советник Обамы.

"В-пятых, по поводу Крыма Запад должен прибегнуть к компромиссу: сохранять санкции против России, связанные с полуостровом, продолжать признавать незаконно аннексированную территорию частью Украины, но одновременно и пытаться нормализовать отношения с Москвой, если она реализует Минские соглашения", — говорится в статье.

"Прибыв в Европу с убедительным планом относительно решения конфликта на востоке Украины, Трамп, вероятно, сможет сделать невозможное. Если он совершит дипломатический прорыв относительно Украины, он сразу же подготовит грунт для желаемого улучшения отношений с Москвой, продвигая одновременно трансатлантическую солидарность", — подчеркнул Купчан.

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