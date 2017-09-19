Военный эксперт о летальном оружии для Украины: "Дурные иваны не будут чувствовать себя уверенно"

Если Украина получит летальное оборонительное оружие, это, в первую очередь, будет сдерживающим фактором, пишет Карин.

Дурные иваны не будут чувствовать себя уверенно, подчеркнул Карин joinfo.ua

Поставки летального оружия Украине послужат и сдерживающим фактором, поскольку Россия будет знать, что у нас есть высокоточное оружие.

Об этом военный эксперт, главред сайта "Информсопротивление" Юрий Карин написал в колонке на "Апострофе".

"Дурные иваны уже не будут чувствовать себя так уверенно на Донбассе, как чувствовали доселе. А до сих пор почему они себя уютно чувствовали — да потому что за предыдущие 25 лет с помощью украинского чиновника-коллаборанта, коррупционера завели украинскую оборонку в тупик, в еще худшее состояние, чем российская армия с дымящимися "Кузнецовыми" и падающей авиатехникой", — пишет он.

"Естественно, если Украина получит летальное оборонительное оружие, это, в первую очередь, будет сдерживающим фактором для россиян. Как то, что у нас такое оружие есть, так и то, что нас поддерживает остальной мир, что мы не одни с бедой под названием "российская агрессия", — подчеркнул военный эксперт.

"Большим наступлением в ответ на это РФ не решит ни одну свою проблему. Максимум, что им удастся, это захватить Донецкую и Луганскую области в полном объеме. Но за счет чего они будут удерживать эти территории? А любой подобный их шаг означает новые санкции. А санкции и так дошли до критического этапа. Сейчас их военная составляющая перенаправлена на расшатывание ситуации внутри Украины. На линии соприкосновения они пытаются себя вести паиньками и заговорили уже об отмене санкций и вводе миротворцев. Сейчас их ставка — на расшатывание ситуации", — добавил Карин.

Напомним, ранее стали известны подробности военной помощи США Украине.