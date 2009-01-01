Военный эксперт обвинил инспекторов ОБСЕ на Донбассе в скрещивании правды и кремлевской пропаганды

СММ ОБСЕ сваливает половину вины на сторону, ставшую жертвой внешней агрессии, говорит Дмитрий Тымчук.

Инспекторы СММ ОБСЕ OSCE/Evgeniy Maloletka

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украинедезинформирует западных читателей, когда заявляет, что силы АТО, как и пророссийские боевики, не выполняют мирные договоренности по Донбассу

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Мы материли наше военное руководство, когда в ходе обстрелов российско-террористическими войсками на Донбассе нашим войскам запрещали открывать ответный огонь. Но вот короткая цитата из свежего интервью замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга латвийской радиостанции Baltkom: "…Обе стороны нарушают режим прекращения огня, обе стороны не отказались от тяжелого вооружения, обе стороны не выполняют до конца свои обещания по минским соглашениям", — пишет военный эксперт.

"Конечно, г-н Хуг не уточняет, какая из этих сторон начинает обстрелы и вооруженные провокации, а кто лишь вынужден отвечать на них. В итоге, как следует из его слов, ответственность за срыв Минска [лежит] не исключительно на Москве и террористах, а и на Киеве, и на ЛДНР. Наши западные партнеры тоже не вникают в детали — они слушают Хуга и делают соответствующие выводы относительно Украины", — подчеркнул координатор "Информсопротивления".

Он напомнил, что вариант, когда только ВСУ соблюдали "тишину", когда наши ребята безответно гибли под огнем российских "Градов", мы проходили: "Знаем, чем это чревато. И сейчас ждем от ОБСЕ не констатаций, что "стреляют", но принципиальной объективности в мониторинге. А то в СММ ОБСЕ как-то очень однобоко и упрощенно понимают свои функции, сваливая половину вины на сторону, которая мало того, что является жертвой внешней агрессии, так еще рисуется кровожадным монстром".

"Нет, г-н Хуг, вариант скрещивания правды и кремлевской пропаганды, дабы всем угодить, не проходит. Выбирайте что-то одно", — резюмировал Тымчук.

Напомним, сегодня, 23 мая, в штабе АТО опровергли фейк боевиков о "Градах", пушках и танках ВСУ под Донецком, и подчеркнули, что украинские военные четко соблюдают режим прекращения огня и всегда готовы дать адекватный, ответ не нарушая Минских соглашений.